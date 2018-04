Jihlava - Fotbalisté Jihlavy v předehrávce 24. kola první ligy doma remizovali 1:1 se Zlínem, když jim bod zachránil až ve třetí minutě nastavení střídající Davis Ikaunieks. "Ševci" vedli od 63. minuty po brance Daniela Holzera. Ani jeden z týmů si příliš nepolepšil v boji o záchranu, Vysočina po skvělém vstupu do jara nevyhrála počtvrté za sebou.

Už v první minutě mohl domácí po centru Ljovina poslat do vedení hlavičkou Fulnek, ale těsně minul spojnici zlínské brány. Vukadinovič zase z přímého kopu nepřekvapil jihlavského brankáře Rakovana. V 26. minutě se dokázal uvolnit Fulnek, přihrál do šestnáctky Novému, který však na kluzkém terénu míč do prázdné brány nedorazil.

Po půlhodině hry se v jasné šanci pro změnu ocitl zlínský Holzer, ale přihrávku Vukadinoviče do sítě nasměrovat nedokázal. Před přestávkou nezměnil skóre ani domácí Popovič, jehož střelu Zlámal vyrazil na roh.

Nejblíže gólu byla Vysočina hned z kraje druhé půle, a paradoxně po střele zlínského hráče, protože Matejov při snaze odkopnout míč trefil tyčku vlastní branky. Od té doby převzal otěže zápasu do svých rukou Zlín.

Holzer sice napoprvé ještě proti Rakovanovi neuspěl, ale po hodině hry si na hranici vápna Vukadinovič pohrál se Schumecherem, odcentroval k Holzerovi, který křížnou střelou poslal hosty do vedení.

Zlín mohl přidat další branky, ale Jihlavu držel pozorný Rakovan. Čtvrt hodinu před koncem poslal trenér Svědík na hřiště Ikauniekse a ten ve druhé minutě nastavení tvrdou střelou po odrazu míče od Fulneka vyrovnal. Lotyšský reprezentant zaznamenal devátou ligovou trefu v sezoně.

Vysočina Jihlava - Fastav Zlín 1:1 (0:0)

Branky: 90.+3 Ikaunieks - 63. Holzer. Rozhodčí: Marek - Pelikán, Mokrusch. ŽK: Vaculík - Hronek, Jiráček, Bačo. Diváci: 2659.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Štěpánek, Schumacher - Ljovin - Nový (78. Keresteš), Urblík (75. Ikaunieks), Dvořák, Popovič (54. Klíma) - Fulnek. Trenér: Svědík.

Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Vukadinovič (90.+1 Železník), Hronek (53. Mehanovič), Holzer - Ekpai (90. Hnaníček). Trenér: Petržela.