Karlovy Vary - Režisér Igor Chaun a časopis Reflex představili dnes na 52. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary celovečerní dokument o novináři Jiřím X. Doležalovi. Snímek Nepřesaditelný poodhaluje soukromí jinak mediálně známé osobnosti a dlouholetého redaktora Reflexu.

"Bál jsem se, že nejsem námět na film. S Igorem jsem neměl problém. Měl neuvěřitelný tah na branku a schopnost utahat štáb včetně mě," řekl dnes při představení filmu Jiří X. Doležal.

Podle Chauna, pro kterého to byl svým způsobem návrat k režii, lidé už berou jako samozřejmost, že Doležal vyjevuje své nejhlubší věci a dává je všanc. "Pro mě bylo obrovskou radostí mít v pazourách chlapa, který kompletně vybalil všechno. Dodal seznam milenek, manželek, 'hejtařů'...," řekl Chaun.

Celá výroba filmu trvala dohromady dva měsíce, přičemž samotné natáčení asi měsíc. Původní zadání Reflexu přitom bylo jen na asi 26minutový film, do toho času se ale podle Chauna nešlo vejít. Chaun přitom, jak dnes řekl, neměl předem jasnou představu o výsledku, vše vzešlo až z rozhovorů s Doležalem.

"Neprobíhalo to tak, že by Igor řekl: Tady se postavíš, dojdeš sem a tady nám zamáváš. Vše se dělo v přátelské atmosféře, kdy nepadaly drsné režijní pokyny. Igor je mimořádně empatický člověk a dával do toho natáčení celé srdce. Nějaké režijní konflikty neměly své místo," uvedl Doležal, podle něhož bylo natáčení téměř jako skupinová terapie.

Reflex zatím jedná s českými televizemi i filmovými distributory o možnosti film dostat na obrazovky nebo plátna kin. Zvažuje i možnost udělat tour po českých městech, na kterém by se film promítal.

Igor Chaun se stal známým režírováním legendární České sody. Později se věnoval hlavně dokumentům. Jak ale dnes řekl, má v hlavě téma na celovečerní hraný film. Byl by o Bedřichovi Kočím, prvorepublikovém nakladateli, ale také léčiteli.