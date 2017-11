Haag - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) nepravomocně odsoudil bývalého velitele bosenskosrbské armády Ratka Mladiče k doživotnímu trestu vězení za zločiny spáchané během války v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995, včetně genocidy. Uznal ho vinným v deseti z jedenácti bodů obžaloby. Mladičův obhájce Dragan Ivetić uvedl, že se Mladić odvolá.

Ve dvou bodech byl Mladić obžalován z genocidy. V jednom z nich, který se týkal genocidy v sedmi bosenských obcích, byl ale viny zproštěn. Dalších pět bodů se týkalo zločinů proti lidskosti a čtyři body porušení zákonů nebo zvyklostí válečného práva.

"Za spáchání těchto zločinů senát odsuzuje pana Ratka Mladiče k doživotnímu vězení," oznámil soudce Alphons Orie verdikt haagského tribunálu. Výroku předcházely dvě hodiny, během kterých soud seznamoval přítomné se závěry více než čtyřletého procesu.

Mladičovy zločiny soudce označil za "jedny z nejohavnějších, jaké kdy lidstvo poznalo, včetně genocidy, vyhlazování a zločinů proti lidskosti".

Orie mimo jiné řekl, že senát dospěl k závěru, že Mladić výrazně přispěl ke zločinům, které byly spáchány ve Srebrenici. Kromě toho osobně nařídil ostřelování Sarajeva, jehož terčem bylo civilní obyvatelstvo a jež naplnilo všechny znaky genocidy. Na svědomí má i braní rukojmích z řad pozorovatelů OSN a příslušníků mezinárodních sil UNPROFOR na konci války.

Zasedání tribunálu bylo na desítky minut přerušeno kvůli údajné nevolnosti souzeného. Původně povolená pětiminutová přestávka se prodloužila na zhruba 50 minut a obhájci následně požádali o odklad vynášení verdiktu kvůli špatnému stavu svého mandanta. To ale soudce Orie odmítl s odvoláním na informaci lékařů, podle níž nejde o "krizi s vysokým tlakem", jak tvrdí obhajoba.

Následně Mladić popuzeně zareagoval na soudcovo vyjádření k jeho zdravotnímu stavu a označil ho za lež. Poté ho Orie z jednací síně vykázal a Mladić si mohl zbytek čtení rozsudku vyslechnout pouze ve vedlejší místnosti.

Mladić trpí podle obhajoby vážnými zdravotními problémy a advokáti se od začátku roku snažili dosáhnout jeho dočasného propuštění, aby mohl být léčen v zahraničí. K tomu poskytla záruky i srbská vláda, což ale tribunál zamítl, stejně jako nedávnou žádost obhájců o odklad vynesení rozsudku kvůli nedobrému zdraví souzeného.

Mladić podle médií utrpěl od začátku svého skrývání nejméně jeden infarkt a během pobytu ve vězení tribunálu i několik mozkových příhod, možná i slabší mrtvici.

Mladičovi se po válce dařilo 16 let unikat spravedlnosti. Do vydání bývalého srbského a jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče ICTY v červnu 2001 žil Mladić poměrně v klidu v Srbsku. Pak se ale musel skrývat. To se mu dařilo i s pomocí přátel v srbské armádě do května 2011, kdy byl zatčen na severu Srbska a nedlouho poté vydán ICTY.

Válka v Bosně a Hercegovině byla nejkrvavějším válečným konfliktem v Evropě od druhé světové války. Vyžádala si kolem 100.000 lidských životů a dodnes je několik tisíc lidí nezvěstných. Ze svých domovů bylo vyhnáno nebo bylo nuceno je opustit 2,2 milionu obyvatel.

Dnes šlo o poslední rozsudek, jímž vyvrcholila práce haagského tribunálu. ICTY ustavilo OSN už během války v roce 1993 a soud své působení definitivně ukončí k letošnímu 31. prosinci. Obhajoba oznámila, že Mladić podá odvolání. Tím se už bude zabývat Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT), který zřídila 22. prosince 2010 Rada bezpečnosti OSN.

Proces s Mladičem začal 16. května 2012 a závěrečné řeči obžaloby a obhajoby zazněly loni v prosinci. Jeden ze dvou bodů obžaloby vinících bývalého generála z genocidy se týkal odpovědnosti za srebrenický masakr, při němž bosenskosrbské síly v létě 1995 na konci války v Bosně povraždily 8000 zajatých muslimských mužů, včetně starců a chlapců.

Odsouzení Mladiče vítá OSN, NATO a obezřetněji i EU

Doživotní trest vězení vynesený nad Mladičem uvítal mezi jinými mezinárodními činiteli Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Husajn. Zdůraznil, že verdikt je varováním pro pachatele podobných zločinů, že spravedlnosti neuniknou.

Mladić je podle Husajna "ztělesněním zla". Jeho odsouzení za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny je "důležité vítězství spravedlnosti", prohlásil podle agentury Reuters vysoký komisař OSN.

"Dnešní verdikt je varováním pro pachatele takovýchto zločinů, že spravedlnosti neuniknou, bez ohledu na to, jak mocní mohou být a jak dlouho to může trvat," uvedl Zaíd Husajn. Na otázku, zda se jeho tvrzení týká i syrského prezidenta Bašára Asada odpověděl:" Je evidentní, že nejnovější události v Sýrii jsou tak hrůzné, že pokud by je soud na základě důkazů posuzoval, někdo by byl shledán vinným z těchto činů". Asad a jeho vláda odmítají obvinění z porušování lidských práv a tvrdí, že se pravoplatně podílí na boji proti Islámskému státu (IS) a dalším teroristickým skupinám.

Podobné stanovisko k dnešnímu verdiktu haagského tribunálu zaujal i generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Rozsudek "ukazuje, že zákony platí a osoby zodpovědné za válečné zločiny budou pohnány k odpovědnosti. Tak jako je bosenskosrbský velitel generál Mladić odpovědný za hrůzné zločiny spáchané na civilistech, včetně vražd tisíců bosňáckých mužů ve Srebrenici v roce 1995," napsal Stoltenberg v prohlášení.

Uvedl zároveň, že vidí budoucnost západního Balkánu v euroatlantické spolupráci a integraci "pro ty, kdo si to přejí". "Doufám, že dnešní rozsudek tento region posune dál na cestě míru a usmíření," dodal generální tajemník NATO.

Trochu zdrženlivěji uvítala verdikt Evropská unie, když ve svém prohlášení uvedla, že jednotlivé rozsudky nekomentuje. Nicméně hned dodala, že "plně respektuje rozhodnutí ICTY a podporuje jeho práci".

"Rozsudek v případu Ratka Mladiče projednávaného ICTY... se týká jedněch z nejtemnějších, nejtragičtějších událostí v Bosně a Hercegovině, na západním Balkánu a v nedávných dějinách Evropy, včetně genocidy ve Srebrenici. Zajišťování spravedlnosti a boj proti beztrestnosti nejstrašnějších zločinů jsou základní lidskou povinností," zdůrazňuje se v prohlášení.

Žalobce haagského tribunálu Serge Brammertz doživotní trest pro Mladiče označil za "významnou etapu v historii tribunálu a pro mezinárodní justici". "Mladić byl první osobou obviněnou (mým) úřadem a poslední, která byla uznána vinnou," řekl podle agentury AFP.

Rozsudek uvítala i Priština. Kosovské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že verdikt je příkladem "docílení spravedlnosti a zadostiučinění pro všechny oběti bosenské války". Ministerstvo rovněž podotklo, že albánská populace Kosova podobně jako Bosňáci, trpěla za vlády bývalého srbského a jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče a jeho generálů, kteří " v Kosovu páchali stejné zločiny jako ty, ze kterých byl shledán vinným Mladić.

Vučić: Trest pro Mladiče byl očekávaný, teď je třeba jít dál

Odsuzující rozsudek, který nad Ratkem Mladičem vynesl haagský tribunál, byl očekávaný. Řekl to srbský prezident Aleksandar Vučić. Současně s tím vyzval Srby, aby svou pozornost nyní zaměřili do budoucnosti.

"Abychom před nikým nevěšeli hlavu, ale šli směrem do budoucnosti, abychom přemýšleli o tom, kde a jak budeme žít my a naše děti, jak budeme chránit mír a budoucnost v regionu," citovala Vučiče televize B92. Srbové by se podle prezidenta neměli "utápět v slzách minulosti, ale v potu tváře budovat lepší společnou budoucnost".

Podobně se vyjádřila i předsedkyně srbské vlády Ana Brnabičová, podle níž se vynesený verdikt předpokládal. "Musíme hledět do budoucna, abychom konečně měli stabilní stát," řekla podle agentury Reuters premiérka novinářům během návštěvy norské metropole Osla. "Musíme nechat minulost za sebou," dodala.

Mezi vedoucími představiteli bosenských Srbů, kteří vesměs nepovažují haagský tribunál za nestranný, verdikt podle očekávání příznivý ohlas neměl. Mladen Ivanić, což je srbský zástupce v tříčlenném předsednictvu Bosny a Hercegoviny, dal podle agentury APA nad rozsudkem najevo zklamání. ICTY se podle něj nestaral o spravedlnost, ale o politiku. Tříčlenné předsednictvo je kolektivní hlavou státu.

"Haagský tribunál posílil nedůvěru. Místo usmíření přijdou nové politické konflikty," řekl. Podobně jako další vedoucí bosenskosrbští představitelé poukázal na to, že ICTY odsoudil srbské obžalované k pěti doživotním trestům a k celkem 758 letům vězení, zatímco Chorvaté dostali dohromady 166 let a Muslimové (nyní Bosňáci) 41,5 roku.