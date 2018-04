ČTK/AP/Jae C. Hong

Fotbalista Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic. ČTK/AP/Jae C. Hong

New York - Lepší debut v zámořské MLS si hvězdný fotbalový útočník Zlatan Ibrahimovic ani nemohl přát. Do derby mezi losangeleskými týmy Galaxy a FC zasáhl sice až od 71. minuty, zanedlouho ale obstaral vyrovnání a v nastaveném čase rozhodl o výhře domácích Galaxy 4:3. A to jeho tým ještě po hodině hry prohrával 0:3.

Do sítě Galaxy se v prvním poločase dvakrát trefil Mexičan Vela a po přestávce si domácí dali vlastní gól. Až v 61. minutě snížil Lletget a po příchodu Ibrahimovice, který teprve v pátek absolvoval s týmem první trénink, se na vyprodaném stadionu StubHub odehrál velký obrat.

Vzápětí dal totiž kontaktní gól Pontius a Ibrahimovic vyrovnal šest minut po příchodu na hřiště pohotovou střelou z 36 metrů přes povystoupeného brankáře. A v první nastavené minutě korunoval švédský útočník skvostnou premiéru vítěznou hlavičkou po centru Ashleyho Colea.

"Myslím, že jsem slyšel: 'Chceme Zlatana! Chceme Zlatana! Tak jsem jim dal Zlatana," řekl Ibrahimovic. "Po tom druhém gólu jsem si tak říkal: 'Skončete to. Víc adrenalinu už nechci cítit'," dodal.

Jediný český hráč v MLS Bořek Dočkal nastoupil podruhé za Philadelphii, ale musel strávit porážku 0:3 v Coloradu. V 82. minutě byl reprezentační záložník střídán za stavu 0:2 a stále čeká na první výhru. Při debutu v polovině března byl u bezbrankové domácí remízy s Columbusem.