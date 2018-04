Praha - I v zahraničí úspěšná česká zpěvačka a skladatelka Lenny na sebe nechce klást žádné stresy. Nové album, které předznamenala píseň s názvem Enemy, proto vydá až ve chvíli, kdy si budu jistá, že je vše dobře připravené a že ví, kudy se ubírá. Dcera zpěvačky Lenky Filipové to dnes uvedla v rozhovoru pro ČTK.

"Proto teď nejsem schopná říct přesné datum vydání. A záleží i na názoru vydavatelství," sdělila Lenny.

Zpěvačka a skladatelka Lenny v těchto dnech představila veřejnosti první ochutnávku z připravovaného druhého alba. Píseň Enemy měla premiéru i na evropském hudebním trhu. Zároveň ohlásila sérii čtyř vlastních vystoupení včetně koncertní premiéry v pražském Forum Karlín. Lenny Tour 2018 začne 24. listopadu v Hradci Králové a navštíví také Ostravu a Brno.

"Vedle toho letos vystoupím i na několika festivalech, i když bych to ráda pojala střídmě. Nejde o to, že bych si nevážila možnosti vystupovat, ale o to, aby mě lidé viděli v plné parádě. Jsem ráda, že budu na několika velkých akcích, jako jsou majálasy nebo festivaly Hrady.CZ, Colours of Ostrava a SázavaFest," prohlásila Lenny.

Píseň Enemy zachycuje pohled Lenny na dnešní zábavní průmysl. Skladbu doprovází její zatím nejvýpravnější videoklip. Ostatní materiál na album vzniká postupně. Na nové nahrávce mladá zpěvačka pracuje s hudebním producentem Ondřejem Fiedlerem, který stojí za úspěšnou deskou Hearts. Nevylučuje však, že vzhledem k jeho pracovní vytíženosti přibere i další spolupracovníky.

Klip i píseň Enemy jsou výsledkem mezinárodní spolupráce. Natočili ji v bratislavském Pulp Studiu s pomocí mladých hudebních inženýrů z Anglie. Filmové natáčení se uskutečnilo v Praze pod vedením litevského režiséra Pavla Trebuchina. "Věřím, že zrovna Enemy je typ písně, za kterou si každý lehce dosadí svůj vlastní příběh. Já sama vnímám její význam jako výpověď o zbytečném soupeření v hudební branži, o egu a celkově o mém pocitu, že je zpravidla v entertainmentu větší poptávka po prototypu bezchybné hvězdy nežli autentického člověka," podotkla Lenny.

Zpěvačka, která v loňském roce podepsala globální smlouvu s německým Universal Music, uspěla v zahraničí s písní Hell.o. Prorazila zejména na italském trhu, kde se její vlastní skladba Hell.o několik týdnů držela na předních příčkách v nejposlouchanějších italských rádiích a objevila se v italském oficiálním rádiovém žebříčku. "Podpis s německým Universalem mi umožní lepší distribuci desky v zahraničí, ale rozhodně to neznamená, že mohu hodit nohy na stůl a všichni všechno udělají za mě," konstatovala Lenny.

Úspěch v Itálii, kde se prodává její debutové album Hearts, chce podpořit novým singlem Enemy. "Tento víkend letím do Milána udělat nějaké promo, takže to tam pořád funguje," dodala.

Minulý rok Lenny opanovala vyhlašování hudebních cen Anděl, když proměnila všechny své čtyři nominace. V hlasování Akademie populární hudby získala sošku Jaroslava Róny v kategoriích album roku (Hearst), skladba roku (Hell.o) a zpěvačka roku a videoklip roku (Hell.o). v Žánrových cenách Anděl, o nichž hlasují hudební odborníci, kteří menšinové žánry celoročně sledují, uspěla s albem Hearts i v kategorii Rock & Pop.