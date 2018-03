Praha - Oteplení z posledních dní ukončilo provoz některých lyžařských areálů, zejména na jihu Moravy. Na horách ale zůstává sněhu dost, a vlekaři věří, že sezonu ukončí až po Velikonocích. Pomoci by jim k tomu mohlo ochlazení, které na víkend předpovídají meteorologové.

Stále velmi dobré podmínky nabízejí i v polovině března horská střediska na východě Čech. Například v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn leží na svazích od 50 do 80 centimetrů sněhu a otevřeno je 23 kilometrů sjezdových tratí.

Velmi dobré podmínky pro lyžování hlásí i Říčky v Orlických horách nebo Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem. "Na Velikonoce se určitě ještě jezdit bude," věří jednatel společnosti Sněžník Martin Palán. Pro lyžařská střediska v níže položených oblastech Pardubického kraje ale už sezona skončila nebo se rychle chýlí k závěru.

Provoz už ukončilo také středisko Bedřichov v Jizerských horách a na Ještědu v Liberci se vlekaři chystají na finále po tomto víkendu. Milovníci zimních sportů z Libereckého kraje přesto ještě nemusí lyže schovávat do sklepa. Třeba Severák či Tanvaldský Špičák mají velmi dobré sněhové podmínky.

Stále slušné podmínky navzdory výraznému oteplení nabízejí hlavní střediska v Krušných horách. Na sjezdovkách skiareálu Klínovec leží až metr sněhu a lyžuje se téměř na 15 kilometrech sjezdovek. Přes sedm kilometrů nabízí areál na Plešivci. Výrazně hůř jsou na tom běžkaři, protože kvůli oblevě sníh na hřebenech Krušných hor rychle odtává.

Na nedostatek sněhu si nemohou stěžovat šumavští vlekaři. "Na sjezdovkách leží kolem 80 centimetrů sněhu. V noci mrzne, přes den se teploty pohybují kolem nuly. To jsou na polovinu března výjimečné podmínky k lyžování," zhodnotil situaci Jiří Falout ze skiareálu Lipno. Spokojený je i provozní ředitel areálu Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. Už druhou sezonu za sebou bude středisko v provozu 100 dnů, což je pro většinu českých areálů v současnosti skoro magická hranice, pochvaluje si Kasík.

Dost sněhu mají i středočeské areály. Až do Velikonoc bude v provozu areál v Chotouni u Prahy. "Možná pojedeme i déle, když bude kopec v dobrém stavu," řekl provozovatel Jan Němeček. Naopak v Kvasejovicích u Prahy už se sezona kvůli malému zájmu lyžařů zřejmě chýlí k závěru.

Do Velikonoc by se mohlo lyžovat na severu Moravy. "Po oteplení máme na sjezdovkách stále minimálně 50 centimetrů sněhu," řekl ČTK zástupce Ski Arény Karlov Jaroslav Lukeš. Do Jeseníků se navíc po předchozích teplých dnech opět pomalu vrací zimní počasí.

Na avizované ochlazení čekají také provozovatelé středisek v Beskydech. "Někde je sněhu více, někde méně. Máme ho tak od 25 do 50 centimetrů. Tak nějak doufáme, že pojedeme do Velikonoc," uvedl vedoucí Ski Bílá na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula.

Na jihu Moravy naproti tomu lyžařská sezona kvůli teplému počasí končí. Už v neděli se zastavily vleky v Němčičkách na Břeclavsku a v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Aktuálně se v Jihomoravském kraji lyžuje už jen v areálu v Olešnici na Blanensku. Tam plánují ukončení sezony 25. března, na kdy chystají karneval.