Mladá Boleslav - Ačkoli fotbalisté Olomouce vyhráli v Mladé Boleslavi 4:0, nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen jejich brankář Miloš Buchta. Za nerozhodnutého stavu totiž chytil několik šancí domácích hráčů a napravil si tak dojem po nevydařeném minulém utkání se Slavií.

"Cenu jsem možná dostal díky tomu, že jsme se o ty góly podělili, že nikdo nedal víc než jeden," řekl Buchta novinářům. "Dnes jsme postavili dům, já položil základy a kluci to dostavěli. Byl to společný týmový výkon," dodal.

V minulém kole si nesáhl na míč a jen ho lovil ze sítě. Tentokrát to byl jeho mladoboleslavský protějšek Luboš Kamenár, kdo neměl možnost vyniknout a čtyřikrát inkasoval. "Takové zápasy jsou. Minule jsem to byl já, dnes Lubo. Bylo mi ho až líto. Tohle jsou pro gólmana nejhorší zápasy," prohlásil Buchta.

Blýskl se několika zákroky. V úvodu chytil šanci Lukáše Pauscheka, za stavu 1:0 pak zlikvidoval příležitosti Jana Krále i Tomáše Fabiána. "Nejtěžší byla ta Králova hlavička, kterou jsem vytahoval z čáry. Ale měl jsem si pro ten vysoký míč jít, trochu jsem zaspal na lajně a pak jsem to musel zachraňovat na poslední chvíli," popsal olomoucký gólman.

Na konto si ale připsal i žlutou kartu za hru rukou, když vyběhl na dlouhý nákop a odboxoval ho, ale až za vápnem, čehož si sudí všimli. "Odrážel jsem se ještě v šestnáctce, ale asi jsem vyletěl ven. Rozhodčí to asi posoudil dobře, já jsem to neodhadl. Jsem rád, že z toho nebyl gól," řekl.

Je zvědavý na to, jestli olomoucký trenér Václav Jílek nedostane nabídku od Sparty převzít letenský celek po Pavlu Hapalovi. "Asi by si to zasloužil. Ale má tady rozdělanou práci, kterou bude chtít dodělat. Alespoň doufám! Na druhou stranu, Sparta je Sparta, ta se neodmítá. Přál bych mu to," dodal Buchta.