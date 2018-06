Praha - I přes silný déšť zamířily dnes večer do pražských muzeí, galerií a dalších kulturních institucí tisíce lidí. Při 15. ročníku Pražské muzejní noci si mohou lidé prohlédnout stálé expozice v netradiční hodinu i užít si doprovodný program pro děti i dospělé. Do programu se zapojilo 50 institucí, které otevřely celkem 77 budov. Pražská muzejní noc začala v 19:00 hodin a potrvá do jedné hodiny po půlnoci. Akcí vrcholí Festival muzejních nocí, které se konají po celé zemi.

"Počasí akci nijak neohrozilo, na chvíli jsme uzavřeli informační stany, ale všechno běží. Návštěvníci si mohou dále vyzvedávat mapy dopravy se seznamem zapojených objektů," řekla ČTK koordinátorka muzejní noci Pavla Mikešová. Pořadatelé nepozorují pokles zájmu lidí kvůli počasí, autobusy speciálně vypravených muzejních autobusových linek jsou sice poloprázdné, ale před otevřenými institucemi se tvoří fronty.

Velký zájem je o novou budovu Národního muzea a tradičně také o Národní technické muzeum. Fronta lidí s pestrobarevnými deštníky čeká na prohlídku Anatomického muzea, které spravuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, jež je mimo muzejní noc uzavřené. Aby zde lidé nemuseli dlouhé desítky minut čekat na prohlídku, mohou si zahrát tzv. únikovou hru a při jejím zdárném dokončení získají možnost prohlídky v jiném termínu zdarma. Tato možnost čekající natolik zaujala, že nyní se čekají fronty již i na hru.

Mnoho lidí se přišlo podívat i do skleníků botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Návštěvníky zaujala jak noční prohlídka tropických a subtropických rostlin, tak i výstava masožravých rostlin, které si s nadšením nakupovali. Neskrývali své radostné očekávání z toho, až svoji masožravou "Adélu" nakrmí mouchou. Dveře otevřel i Český rozhlas, kde si lidé mohli prohlédnout jednotlivá studia. Se zájmem se tázali pracovníků rozhlasu na chod instituce a třeba i na to, zda musí mít zvukař hudební vzdělání.

Do všech budov je vstup zdarma, výjimkou je Vyšehrad, kde návštěvníci platí symbolickou jednu korunu. Dopravu mezi jednotlivými objekty zdarma zajišťuje deset speciálních autobusových linek pražského dopravního podniku, které jezdí od večera až do jedné hodiny po půlnoci. Prodloužen je také provoz metra.

Pořadatelé připravili dvě soutěže. Na jedné z autobusových linek jezdí Karosa s číslem 3203, kterým jezdili návštěvníci muzejní noci již při prvním ročníku. Pokud soutěžící v tomto autobusu označí jízdenku a její fotografii pošle na soutez@dpp.cz, může vyhrát jízdu historickou soupravou metra. Za správné odpovědi ve fotokvízu, který je na webu události, zase vyhraje deset lidí triko s motivem muzejní noci.