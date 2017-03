Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 13. března v Praze. Brankář Komety Marek Čiliak.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 13. března v Praze. Brankář Komety Marek Čiliak. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Ani dva góly inkasované v rozmezí 22 vteřin v páté minutě nepoznamenaly výkon brankáře hokejistů Komety Brno Marka Čiliaka na ledě pražské Sparty. V dalším průběhu byl již bezchybný, i díky řadě jeho zákroků dokázal moravský klub úvodní čtvrtfinálový duel otočit a ujal se v sérii hrané na čtyři výhry vedení.

"Bylo to těžké, ale pořád jsem věřil. Řekli jsme si, že si musíme věřit za každého stavu. Po druhém gólu psychika nebyla ideální, to je jasné, ale pak jsem tam něco chytil, takže jsem se do toho dostal. A velmi mi pomohla hlavně druhá třetina," řekl Čiliak, jenž si nakonec připsal 30 úspěšných zákroků a ve druhé dvacetiminutovce mu dvakrát pomohla branková konstrukce.

Kometa prohrávala po první třetině 0:2, ale v kabině žádná bouřka nebyla. "Něco jsme si řekli, ale ne že bychom si nadávali. Snažili jsme se povzbudit a řekli jsme si, že jsme zbytečně nervózní. Druhou třetinu to z nás spadlo, oni měli šance z přesilovek a třetí třetinu to zatáhli, chtěli hlídat výsledek a nám to vyhovovalo," uvedl Čiliak.

Hosté ve třetí části zápas otočili a těsný náskok ubránili i ve více než dvouminutové power play Sparty. "Byla strašně dlouhá. Chtěl jsem, abychom trefili prázdnou branku, a když jsem viděl, že to jde za modrou a vedle, tak jsem jen počítal vteřiny z kostky a tlačil čas. Byl to strašný tlak," řekl šestadvacetiletý gólman, jenž musel zlikvidoval několik šancí domácích hráčů. "Měli jsme i štěstí, asi to tak mělo dopadnout. Děkuji za výsledek a pitvat se v něm nebudu," usmíval se Čiliak.

Brno vede v sérii 1:0, ale uvědomuje si, že čtvrtfinále bude asi ještě dlouhé. "Výhra venku potěší, ale radost bude jen do půlnoci. V úterý se hraje další zápas a série se hraje na čtyři výhry. Musíme se připravit a nemůžeme se nechat ukolíbat," řekl Čiliak. "Doufám, že dnešní třetí třetina nás nakopne. Nesmíme nic podcenit a musíme se na duel nachystat od začátku," dodal.