Brno - Ani po deseti letech účinnosti současné právní úpravy kárných řízení se v justici zcela nerozptýlily pochybnosti o vhodnosti jednostupňového rozhodování bez možnosti odvolat se. Prohřešky soudců, státních zástupců a exekutorů řeší profesně smíšené senáty Nejvyššího správního soudu (NSS), následně připadá v úvahu jen ústavní stížnost bez odkladného účinku.

"Odvolací stupeň v kárném řízení je budoucností, které se stejně nevyhneme," řekl dnes na odborném semináři u NSS v Brně místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Právě Nejvyšší soud v minulosti jako druhý stupeň přezkoumával rozhodnutí kárných senátů u vrchních soudů.

"Nějaký opravný prostředek by existovat měl," řekl také olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Zdůraznil zásadní dopady kárných rozhodnutí do práv a životních osudů soudců, žalobců a exekutorů.

Jednoinstančnost kárných řízení v minulosti posvětil Ústavní soud. Podle prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové, někdejší předsedkyně jednoho z kárných senátů NSS, je současná úprava sice možná a fungující, ale také podle jejího názoru by byly vhodnější dva stupně. "Naše rozhodnutí byla ve finále pro účastníky občas i překvapivá, už neměli možnost s tím nějak polemizovat. Zásadní je také problém při sjednocování judikatury," uvedla Zemanová.

Pro jednoinstančnost se vyslovil například Okresní státní zástupce Tomáš Foldyna, zdůraznil význam rychlosti v rozhodování. V čase mezi podáním kárného návrhu a rozhodnutím totiž žalovaný pracovník a jeho nadřízený setrvávají v enormní nejistotě. "Žijí vedle sebe na jednom pracovišti. Rozhodnutí kárného senátu fázi nejistoty ukončuje a začíná proces zklidňování na pracovišti, ti lidé mají najednou jasno a mohou fungovat," uvedl Foldyna.

Navrhl možnost zavedení přípravného kárného řízení. Některé důkazy by se tak shromažďovaly ještě na pracovišti žalovaného soudce či státního zástupce, poté by je spolu s kárným návrhem obdržel kárný senát. Podle předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala by ale taková změna kárná řízení rozhodně nezrychlila, spíše naopak.

V posledních deseti letech vedly kárné senáty u NSS 529 řízení, nejčastějším uloženým postihem byly srážky z platu.