Villarreal (Španělsko) - Fotbalisty pražské Slavie ve čtvrtek na hřišti favorizovaného Villarrealu čeká přímý souboj o průběžné první místo ve skupině A Evropské ligy, podle záložníka Jana Sýkory ale nepůjde o stěžejní zápas. Byl by spokojen, kdyby červenobílí uhráli se semifinalistou Ligy mistrů z roku 2006 aspoň remízu.

"Sice nám ten zápas může přiblížit postup, ale myslím, že úplně rozhodující nebude. Myslím, že důležitý hlavně bude zápas doma s Astanou a pak venku s Maccabi. Zápasy s Villarrealem by nám mohly pomoci, ale nějak extra zásadní pro vývoj ve skupině nebudou," řekl novinářům Sýkora.

Jeho celek zatím ve skupině nejprve doma porazil Maccabi Tel Aviv 1:0 a pak remizoval 1:1 v Astaně. Se čtyřmi body je o skóre druhý za Villarrealem.

"Dva zápasy se nám zatím podařily. I když víme, že před námi stojí těžký soupeř, věříme si. Sebevědomí máme, není důvod, aby tam nebylo. Tři body by byly určitě super, ale i kdybychom odjížděli s bodem, byl by to pro nás úspěch," uvedl třiadvacetiletý záložník.

Villarreal je hlavním favoritem skupiny. S českými kluby neprohrál ani jeden ze sedmi zápasů a v předminulé sezoně vyřadil ve čtvrtfinále Evropské ligy Spartu.

"Každý, kdo viděl Villarreal někdy hrát, ví, že hrají náročný, běhavý a kombinační fotbal. Když vám do 20. minuty nepůjčí balon, pak je to těžké. Ale když začneme jako naposledy v Astaně, myslím, že by to mohlo být dobré," mínil Sýkora. "Tím, že Villarreal je špičkový klub skoro na nejvyšší úrovni, tak to asi je taková zkouška výkonnosti," dodal reprezentační záložník.

Pražané si musejí dát pozor hlavně na útočníka Cédrica Bakambua, který dal posledních šest branek Villarrealu a je druhým nejlepším střelcem španělské ligy za barcelonským Lionelem Messim.

"Koukali jsme na něj na videu. Je to silný a rychlý hráč. Jeden z nejlepších v tom týmu. Ale myslím, že naši obránci si s ním dokážou poradit," dodal Sýkora.