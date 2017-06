Praha - Česká republika by měla zafixovat výši výdajů na obranu zákonem, podobně jako to udělalo Polsko. Vlády v minulosti vždycky našly důvod proč krátit výdaje na obranu. Letos jsou tak stejné jako před 14 lety. Na dnešním Žofínském fóru na téma armáda a bezpečnost to uvedl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

"Já tvrdím, že je jedno jediné řešení - fixovat výdaje na obranu zákonem, aby je žádná vláda z žádného důvodu nemohla krátit," uvedl Hynek.

ČR vstupovala do NATO se závazkem, že bude vydávat alespoň dvě procenta svého rozpočtu na obranu. V ČR tento podíl letos dosáhne 1,08 procenta (52,5 mld. Kč). "To znamená, že se dostáváme na hodnotu roku 2003," uvedl Hynek. Loni to bylo 1,01 procenta.

Náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta k návrhu poznamenal, že by bylo taktičtější, kdyby byly spíše stanoveny nominální hodnoty, které by na obranu měl český stát vydávat. Mohl by podle něj například nastat velmi vysoký růst HDP, nebo naopak jeho prudký propad. Výdaje by tak výrazně kolísaly. Dodal, že by podle něj bylo dobré, aby Česká republika zřídila fond na obranu, který by fungoval podobně jako fond dopravní infrastruktury. Ministerstvo obrany by z něj mohlo peníze čerpat ve chvíli, kdy by je potřebovalo.

Hynek poznamenal, že vztažení výdajů k HDP je lepší, protože v době, kdy se daří, jde peněz na obranu více, v době krize méně. V průměru je pak podle něj výsledek dobrý. Pokud by byla stanovena konkrétní výše rozpočtu, v době ekonomických potíží by mohlo být těžké cíl splnit.

Kuchta dnes během svého vystoupení řekl, že jen pokud Česká republika naplní své závazky, zůstane uznávaným spojencem. Vládní koalice se domluvila, že do roku 2020 zvýší výdaje na obranu na 1,4 procenta HDP. Zároveň čeští politici spojencům několikrát slíbili, že přibližně v roce 2025 bude ČR dávat na armádní účely dvě procenta HDP. Návrh rozpočtu na příští rok a výhled na další dva roky ale s tímto navýšením nepočítá.

Pro splnění závazku se vyslovil i náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Armáda podle něj se slíbenými částkami počítá. Připomněl, že v nejbližších letech bude muset být nahrazena zastaralá výzbroj například sedmé mechanizované brigády. Armáda na modernizační projekty bude potřebovat desítky miliard korun.

Ve Sněmovně v současné době je zákon z dílny opoziční ODS, který by zajišťoval každoroční nárůst obranného rozpočtu o 0,2 procenta HDP. Po dosažení dvou procent HDP by vláda měla zajistit, aby výdaje pod tuto hranici neklesly.

Obrana uzavřela smlouvu na výstavbu datové sítě

Ministerstvo obrany v pátek uzavřelo smlouvu s firmou ATS - Telcom Praha na výstavbu datové sítě za 477 milionů korun včetně DPH. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva obrany Petr Medek. Podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) by nová datová síť měla být odolná proti kybernetickým útokům.

Smlouva zajistí obnovu části už dosluhující komunikační obranné infrastruktury, uvedl Medek. Výstavba komplexní technologie globální datové sítě podle něj v této první etapě bude stát 477 milionů korun.

"Po téměř deseti letech plánování a příprav byla uzavřena zásadní smlouva, která umožní zahájit budování spolehlivé a bezpečné armádní datové sítě, odolné proti vnějším i vnitřním kybernetickým útokům," uvedl Stropnický.

Podle Medka je smlouva se společností ATS - Telcom Praha uzavřena s rozšířenou pětiletou zárukou a s následnou technickou podporou. Na začátku loňského roku ministerstvo obrany předpokládalo, že smlouva bude uzavřena do půl roku a první etapa bude stát 227 milionů korun.

Medek ČTK řekl, že cena se zvýšila z několika důvodů. Jedním z nich jsou požadavky novely zákona o kybernetické bezpečnosti na lepší zabezpečení interních systémů. "Další požadavky vyplynuly z evropské směrnice, která se taktéž kybernetickou bezpečností zabývá. Zároveň jsme v rámci první etapy realizovali i některé prvky, které měly být až v etapě druhé," upřesnil mluvčí. Zdůraznil, že první cenové odhady počítaly s částkou blížící se jedné miliardě korun. "Cenu se tak podařilo snížit na polovinu," uvedl Medek.

V rámci soutěžního dialogu byli podle Medka osloveni nejvýznamnější výrobci datových technologií z bezpečných zemí. Zároveň byli vyzváni, aby realizace smlouvy byla svěřena do rukou českých dodavatelů, kteří splní podmínky ochrany utajovaných skutečností. "Technologie, splňující parametry Carrier Grade (vysoká spolehlivost, výkonnost a dostupnost), přináší do resortních sítí novou dimenzi - vysokou prostupnost a kybernetickou bezpečnost pro provozování resortních komunikačních a informačních systémů," dodal Medek.

Podle dřívějších informací se nová datová síť stane základním komunikačním prvkem pro systémy ozbrojených sil. "Globální datová síť" nahradí nynější technologicky i provozně zastaralou "Celoarmádní datovou síť", která byla uvedena do provozu před více než 15 lety.