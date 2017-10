Ostrava - Hokejisté Plzně pokračují ve vítězné sérii a díky dnešní výhře v 10. kole extraligy na ledě Vítkovic si připsali už šestou výhru v řadě. Západočechům ji vystřelil svým jedenáctým gólem v sezoně Dominik Kubalík, který využil ve 46. minutě přesilovou hru. V power play zpečetil výsledek Milan Gulaš. Druhou hvězdou byl gólman Alexander Hylák, který ve svém prvním startu v sezoně hned vychytal čisté konto.

Plzeň v Ostravě zůstávala dlužna pověsti nejúdernější extraligové ofenzívy. Vítkovice na ni ovšem byly dobře připraveny a sílu Indiánů eliminovaly pozornou hrou ve středním pásmu, přes kterou se hosté v první dvacetiminutovce s obtížemi prosazovali.

První třetina přinesla naprosté minimum gólových situací, kterým určitě vévodila dvojitá dorážka Schleisse z deváté minuty, ale Bartošák na brankové čáře prokázal výtečný reflex.

Defenzivní opatrnost Vítkovic ale postupně opadala a brejkových situací na straně Plzně ve druhém dějství výrazně přibylo. Domácí ve 29. minutě pustili hosty dokonce do nájezdu dva na gólmana, ale vítězem nerovného souboje byl Bartošák, který po Kubalíkově přihrávce vychytal Stacha. Hosté se ještě minimálně dvakrát dostali do dalších přečíslení, ale zakončení jim nikdy nevyšlo.

Vítkovice na svou vyloženou příležitost čekaly až do 36. minuty. Brejk Szturce s Oleszem volal po gólu, ale Olesz stoprocentní šanci promarnil nepřesnou střelou. Domácí útočník navíc v úvodu třetí části odkráčel na trestnou lavici a Škoda z přesilovky poprvé udeřila. Kubalíkův pokus od modré čáry zastínoval před Bartošákem Mertl a hosté od 46. minuty vedli.

I bez brankářské jedničky Svobody působila Plzeň vzadu sebejistě. Domácím dnes navíc zoufale nešly přesilovky, v nichž si při honbě za vyrovnáním mohli pomoci a Hylák v oslabení ani nečelil žádné gólové ráně. V oslabení jim navíc ujel Mertl a málem rozhodl.

Vítkovice se v závěrečné desetiminutovce marně dobývaly k plzeňské bráně. Úder z milosti však dostaly až deset sekund před koncem z hole Gulaše, který v power play do prázdné branky pojistil triumf Indiánů a jejich čtvrtou výhru nad Vítkovicemi v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Trnka (Vítkovice): "Bylo to bojovné utkání s nádechem play off. Taková rozhodují přesilovky, bohužel my jsme z těch našich nebyli schopni dopravit kotouč do brány. Soupeř to v přesilovce jednou dokázal a rozhodl."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Bylo to bojovné a bruslivé utkání, pro diváky asi ne moc atraktivní, protože dlouho nepadaly góly. První třetina byla nahoru dolů, měli jsme dvě šance, které jsme nedali. Ve druhé třetině jsme něco změnili, měli jsme další šance, ale když jsme měli tlak, vždycky ho přerušilo nějaké vyloučení. Bylo to takové rozkouskované. Pak už to bylo o jednom gólu. My jsme byli šťastnější. Soupeř v závěru tlačil, ale my jsme to odbojovali a odbránili."

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 46. D. Kubalík (Kadlec, Gulaš), 60. Gulaš (Mertl). Rozhodčí: Kika, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:8, navíc D. Květoň (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 7457.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Dej, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Š. Stránský, Szturc - Hudeček, Kolouch, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Plzeň: Hylák - Jones, Moravčík, Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán - Gulaš, Mertl, D. Kindl - Indrák, Stach, D. Kubalík - P. Straka, Kracík, Schleiss - M. Chalupa, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.