Praha - Hokejový útočník Tomáš Hyka se podruhé za sebou představí na mistrovství světa. Zatímco před rokem do Paříže vyrazil z extraligové Mladé Boleslavi, dnes se k reprezentaci připojil jako hráč týmu Vegas Golden Knights. Hyka však většinu sezony strávil na farmě v nižší AHL, i proto může na šampionát jet. Nováček NHL totiž ještě bojuje ve 2. kole play off o Stanleyův pohár.

"Pozvánka mě překvapila, ale jsem rád, že jsem ji obdržel a mám možnost hrát za nároďák na mistrovství světa," řekl Hyka na dnešním srazu v Praze. "Ještě ve čtvrtek jsem hrál poslední zápas na farmě s Chicagem a vypadli jsme. Měl jsem se pak přesunout do Vegas, ale trenéři (reprezentace) měli zájem, a tak řešil agent, zda mě uvolní. A to se stalo," uvedl pětadvacetiletý hráč.

Fakt, že jej vedení Vegas na MS pustilo, i když hlavní tým ještě hraje play off, byl trochu nečekaný. "Vegas nabralo před sezonou v rozšiřovacím draftu hodně hráčů, další přišli i v sezoně. Hráčů je tam hodně a myslím si, že bych čekal na svoji šanci. Asi věděli, že bych ji nedostal, tak mi povolili MS," řekl Hyka, který v NHL odehrál deset zápasů.

Na začátku sezony to přitom vypadalo, že by si mohl vybojovat místo v hlavním týmu. V přípravě se mu dařilo, dokonce vstřelil i první branku v historii klubu. Nakonec hrál ale prakticky pořád na farmě.

"Nebyla to špatná sezona. Sice jsem měl pár zranění, ale dostal jsem šanci nahoře, dal jsem gól, měl pár nahrávek a dole na farmě jsem měl skoro bod na zápas. Škoda, že jsme v play off nešli dál. Měli jsme tým, který mohl jít daleko," uvedl Hyka, který v 50 zápasech za Chicago Wolves nasbíral 48 bodů. "Sezona ještě neskončila, takže doufám, že ji dokončím tak, jak jsem ji začal," přál si.

Na nadcházejícím MS by měl mít výraznější roli než loni. Na začátku by měl začít v elitní formaci s Radkem Faksou a Romanem Červenkou. "Loni to pro mě byla velká zkušenost a teď vím, co od toho mohu očekávat. Doufám, že letos zužitkuju i zkušenosti, které jsem nasbíral," věří Hyka, který se větší role nebojí. "Doufám, že se ukážu a budu moct přinést něco týmu," řekl útočník, který v zámoří začal hrát i na levém křídle. Je tak univerzálnější.

Letošní tým je oproti loňskému kádru mladší, ve výběru jsou například i osmnáctiletí Martin Kaut s Filipem Chytilem. "Všechny kluky, kteří tady jsou, znám. Z extraligy nebo ze zámoří. Mládí do kabiny je trošku výhoda, ale zároveň jsme všichni profesionálové a nezáleží na tom, zda je někdo mladý nebo starý. Já se těším, i na to, že si konečně v kabině pokecám česky," dodal Hyka.