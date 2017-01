Olomouc - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v 41. kole v přímém souboji o 11. místo na ledě Olomouce 4:2, když v závěrečné třetině otočili nepříznivý stav 1:2. Dvěma góly se postaral o obrat útočník Tomáš Hyka. Středočeši venku vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a přiblížili se na rozdíl bodu desáté Plzni. Olomouc vyšla naprázdno po předchozích třech výhrách v řadě.

Hosté vstoupili do utkání s velkou chutí, Hyka si nabruslil do střelecké pozice a už ve 14. vteřině prověřil Konráda. Na druhé straně po Holcově akci zakončoval Rác, ale střela mu nesedla. Ve čtvrté minutě se radovali Mladoboleslavští. Kurkovo nahození Kurky od modré čáry tečoval Látal a Konrád byl bez šance.

V 16. minutě měl na hokejce vyrovnání Tomáš Mikúš, jehož při přečíslení dvou na jednoho vyzval přesným pasem Rác, ale přestřelil. V závěru úvodního dějství se ale Hanáci dočkali. Při Voráčkově vyloučení nahodil puk na branku Škůrek a hostující bek Stříteský nešťastně tečoval puk Maxwellovi mezi nohy. V dalším střídání ještě vypálil těsně nad domácí Fořt.

Ve druhé části drželi své celky brankáři. Maxwell chytil šance Knotka i Houdka, na druhé straně si Konrád poradil s příležitostmi Stříteského i Hyky. Ve 32. minutě už ale poslal Olomouc do vedení Burian, když se důrazem prosadil před brankou. V závěru druhé dějství hráli hosté dvě přesilovky, ale Olomouc se ubránila.

Závěrečné dějství patřilo Bruslařskému klubu. Ve 46. minutě Hyka nejprve zavezl puk do útočného pásma, po kombinaci spoluhráčů Jonáka s Musilem se pak objevil i v zakončení a vyrovnal. A první pětka Mladé Boleslavi řádila dál. Ve 49. minutě našel Musil opět Hyku, který otočil stav. Olomouc málem srovnala ve 52. minutě, ale Laš trefil jen tyčku. Další možnost domácích nevyužil v přesilové hře Vlach a v 58. minutě dovršil výsledek z trestného střílení Musil.

Hlasy trenérů po utkání

Jan Tomajko (Olomouc): "Začali jsme špatně, Boleslav měla tři šance, ale naštěstí dala jen jeden gól. Ve druhé části to bylo naopak. Nedokázali jsme proměnit například akci tři na jednoho, místo střely šla přihrávka a ve třetí třetině nás to vytrestalo. Nezachytili jsme její úvod. Nehráli jsme v ní špatně, ale dostali jsme dva góly z brankoviště a to se nesmí stávat."

Boriš Žabka (Mladá Boleslav): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, dali jsme branku a měli další šance. V polovině třetiny měl možnosti i soupeř a v závěru srovnal. Ve druhé třetině nás domácí zaskočili a byli lepší. Týmovým výkonem, dobrou prací celého týmu, jednoduchostí a bojovností jsme to ve třetí části zvládli, za což týmu patří pochvala. Je vidět, že síla a charakter v kabině je. Pro nás jsou to důležité body."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 18. Škůrek (Skladaný, Vyrůbalík), 32. Burian - 4. M. Látal (Kurka, Jan Hanzlík). 46. Hyka (Jonák, Musil), 49. Hyka (Musil), 58. Musil z trestného střílení. Rozhodčí: Čech, Hejduk - Kotlík, Zíka. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Diváků: 4166.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Jaroměřský, Rašner, Houdek, J. Galvas - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Strapáč - Rác, T. Mikúš, Holec - Fořt, Herman, Burian. Trenéři: Venera a Tomajko.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Štich, Kurka, Jan Hanzlík, Kučný, Voráček - Hyka, Musil, Pacovský - Orsava, Klepiš, L. Pabiška - Jonák, Vampola, M. Látal - Žejdl, Urban, Trončinský. Trenéři: F. Výborný a Žabka.