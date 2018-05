Kodaň - Čeští hokejisté podruhé ve dvou dnech naplno ukázali, že se umějí poprat s nepříznivým vývojem zápasu. S favorizovanými Švédy sice brzy prohrávali 0:2, ale místo poklidného vítězství velkým rozdílem se obhájci titulu nakonec v závěru strachovali o těsnou výhru 3:2.

"Věřili jsme si. Kromě začátku utkání, kdy jsme dostali rychlý dva góly, jsme nehráli špatně. Postupem času jsme se zvedali," řekl novinářům útočník Tomáš Hyka. "Švédové také trošku ubrali a báli se o výsledek. Je to těžké, když s takovým soupeřem prohráváte o dva góly. Ale znovu jsme ukázali, že jsme se nepoložili a že máme sílu se vracet do zápasu," ocenil mužstvo Hyka.

A toto zjištění považuje za velmi pozitivní před dalším pokračováním turnaje. "Jasně, protože nás čekají další těžké zápasy. Máme den volna, pak Švýcary a určitě to nebude nic snadného, to víme dopředu," podotkl Hyka. Důležité podle něho bude pohlídat si začátek. "Protože když to zvládneme, tak góly dát umíme. Dneska jsme to ukázali," dodal pětadvacetiletý forvard.

Připustil, že brzké manko 0:2 vyplynulo ze skutečnosti, že čeští hokejisté nehráli, co si před utkáním řekli. "Propadávali jsme a Švédové nás jednoduchou a rychlou kombinací přehrávali. Potom jsme se trošku uklidnili, zatáhli střední pásmo a už se tam těžko dostávali. Kdybychom začátek chytili líp, mohlo to vypadat jinak," domníval se Hyka.

Svou roli dost možná sehrálo i to, že svěřenci kouče Josefa Jandače měli v nohách těžký souboj se Slováky ze sobotního večera. "Na začátku jsme to chtěli rozjezdit, možná i kvůli tomu jsme trošku propadávali zbytečně. Ale jinak to nebylo moc poznat, ba naopak je někdy lepší, když je člověk v zápřahu," prohlásil Hyka.

Právě rychlonohý útočník, na jehož kontě je v této sezoně 10 zápasů v NHL za nováčka Vegas Golden Knights, se postaral o dramatickou koncovku, poté co se pěkně trefil při přesilovce v 56. minutě a snížil na 2:3.

"Měl jsem určitě i nějaké další šance, stejně jako se Slováky, ale musíme ty šance proměňovat všichni, nejenom já. Máme vyložené šance, a když je nebudeme využívat, tak nás to může mrzet. A mrzí to už dnes, ale turnaj nekončí. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na další zápas. Ukázali jsme, že když hrajeme jako tým, tak dokážeme velké věci. To se dnes potvrdilo. Byli jsme dvě třetiny lepší tým," řekl Hyka.

Věří, že výkony národního mužstva budou mít vzestupnou tendenci. Vše si postupem času sedá a zapadá do sebe. "Doufám, že to tak bude. Ukázali jsme, že když hrajeme, co máme, tak můžeme předvádět velké věci. Dvě třetiny jsme hráli parádně, škoda, že jsme neproměnili šance a nezískali aspoň bod. Nebo třeba i dva," litoval Hyka.

Jandačův výběr odehrál duel pouze s 11 útočníky bez zraněného Martina Nečase. Žádný zádrhel to ale nebyl. "Upřímně řečeno mám rád, když chodím na led častěji a jsem víc v zápasu. Myslím, že jsme všichni fyzicky i kondičně připravení a ukázali jsme, že můžeme hrát na jedenáct útočníků," řekl Hyka, jenž si užívá místo v prvním útoku. "Červenka s Faksou jsou skvělí hráči a je paráda být s nimi na ledě. I prostor, který dostávám, je výborný," pochvaloval si Hyka.