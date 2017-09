New York - Hokejový útočník Tomáš Hyka se v boji o premiéru v NHL střelecky prosadil i ve třetím přípravném zápase v dresu nováčka Vegas a v Anaheimu se na výhře 4:2 podílel gólem na 3:0. Vítěznou branku zaznamenal v barvách Floridy v neděli také Radim Vrbata, který se za Panthers trefil poprvé a pomohl k vítězství v Tampě Bay 4:2. Útočník Dmitrij Jaškin se na úspěchu St. Louis proti obhájci Stanleyova poháru Pittsburghu (4:1) podílel dvěma body za gól a asistenci.

Čtyřiadvacetiletý Hyka v 26. minutě tečoval střelu obránce Griffina Reinharta od modré čáry a zvýšil na 3:0. Účastník letošního mistrovství světa v Paříži, který poslední tři sezony působil v Mladé Boleslavi a v červnu podepsal jako volný hráč s Golden Knights roční smlouvu, si vylepšil statistiky ze tří utkání na pět bodů za čtyři trefy a jednu přihrávku.

Vrbata v 45. minutě v početní výhodě zvýšil vedení Panthers na 3:1. Za Floridu, s kterou podepsal bývalý hráč Colorada, Caroliny, Tampy Bay, Vancouveru a Arizony (dříve Phoenixu) v červenci roční kontrakt jako nechráněný volný hráč, nastoupil šestatřicetiletý mistr světa z roku 2005 v přípravě podruhé.

"Nebyl to začátek, který bychom chtěli. Strávili jsme většinu první třetiny v oslabení, ovšem kluci v početní nevýhodě a brankář Reimer odváděli skvělou práci, a to po celé utkání. Poté jsme začali hrát pět na pět, převzali iniciativu a dostali několik přesilovek, ze kterých jsme dokázali těžit. A dotáhli zápas do vítězného konce," uvedl pro stránky klubu Vrbata, jenž se i přes krátký čas na ledě 13 minut a 21 vteřin dokázal gólově prosadit.

Čtyřiadvacetiletý Jaškin pomohl k rozhodujícímu gólu asistencí a v závěru zpečetil výsledek duelu, v kterém Pittsburgh hostil Blues v UPMC Lemieux Sports Complex v rámci soutěže Kraft Hockeyville. V 25. minutě se nejdříve Jaškin ve skrumáži před brankovištěm podílel na gólu Jordana Kyroua na 2:1.

Rodák z Omsku a odchovanec vsetínského hokeje završil výsledek utkání 12 sekund před koncem po krásné individuální akci. V útočném pásmu objel z pravé strany obránce Lukase Bengtssona, položil si brankáře Matta Murrayho a forhendem poslal kotouč do odkryté branky.

Jaškinovi končí následující léto smlouva a ročník 2017/18 je tedy pro něj hodně důležitý. V minulé sezoně vstřelil v dresu St. Louis v 51 zápasech jen jednu branku a vedení Blues nyní poslal jasnou zprávu, že v sezoně, která začne za necelé dva týdny, si hodlá vybojovat nový kontrakt.

Výsledky přípravných zápasů před NHL

Columbus - Nashville 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Branky: 23. Atkinson, 43. Werenski, 53. Wennberg - 39. a 60. Fiala, 9. F. Forsberg, 13. Salomäki, 48. Aberg.

Tampa Bay - Florida 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 35. a 53. Volkov - 6. McGinn, 36. Dadonov, 45. Vrbata, 59. Huberdeau.

Colorado - Minnesota 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Branky: 53. a 57. MacKinnon, 35. Compher, 36. Grimaldi, 47. Rantanen - 20. M. Foligno.

Anaheim - Las Vegas 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 32. Sabourin, 60. Fiore - 6. Pulkkinen, 18. Bischoff, 26. Hyka, 55. Bellemare.

Pittsburgh - St. Louis 1:4 (1:0, 0:2, 0:2), hráno v Cranberry Township

Branky: 3. Guentzel - 24. Tarasenko, 25. Kyrou (Jaškin), 60. P. Stastny, 60. Jaškin.