Kodaň - Hokejový útočník Tomáš Hyka vedle boje v dresu české hokejové reprezentace na mistrovství světa v Dánsku pozorně sleduje na dálku počínání Vegas v play off NHL. Golden Knights, kterým pětadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi patří, v neděli dovršili boj ve 2. kole výhrou nad San Jose 4:2 na zápasy a chystají se na finále Západní konference.

"Zatím hrají parádně, jako tým, a je radost se na ně dívat. Pro mě to ale překvapení není. Když jsem viděl, jak kluci během sezony hráli, trošku jsem čekal, že by mohli dojít daleko. Všechno jim vychází, tak snad půjdou ještě dál," řekl Hyka novinářům.

V dresu nováčka sehrál v sezoně 10 utkání, ale nastupoval převážně na farmě v celku Chicago Wolves. Vedení Golden Knights jej po vyřazení záložního týmu z play off AHL uvolnilo do reprezentace, přestože pokračuje v boji o Stanley Cup.

Hyka do Vegas zamířil loni z Mladé Boleslavi. Uzavřel s Golden Knights na začátku června roční dvoucestnou smlouvu a stal se teprve třetí akvizicí nově se rodícího klubu. Generálnímu manažerovi Georgeovi McPheemu se podařilo poskládat nakonec velice úspěšný tým, který lámal nováčkovské rekordy a vyhrál Pacifickou divizi.

"Když se mužstvo před sezonou skládalo, nikdo nečekal, že půjde takhle daleko. Jenže tým si postupem sedl, jsou tak skvělí hráči a navíc Gerard Gallant je skvělý trenér," popsal Hyka, který se po podařené přípravě dočkal premiéry v NHL až v druhé polovině února. Zaznamenal pak v celkem 10 duelech tři body za gól a dvě přihrávky, ale naposledy hrál 14. března.

Ročník dohrál na farmě a po vyřazení Wolves v 1. kole play off jej Vegas uvolnilo do národního týmu a nedrželo jej mezi nehrajícími náhradníky. Hyka zůstává se spoluhráči z Golden Knights v kontaktu.

"Máme založenou skupinu, v níž si společně píšeme. Občas jim napíšu, že jim gratuluju. Hodně jsem v kontaktu s klukama, se kterými jsem nastupoval na farmě a teď hrají v prvním týmu. Každé ráno vždycky koukám na sestřihy jejich zápasů," popsal Hyka.

Nejvíce si v týmu rozuměl s krajanem Tomášem Noskem. "Ale všichni jsme si ale výborně sedli, jsme kamarádi," řekl Hyka. Bývalí spoluhráči mu na oplatku přejí hodně štěstí v Dánsku. "Zdůrazňovali ale, ať rozhodně neporazíme Kanadu nebo Ameriku. Odpovídal jsem jim, že na to je ještě čas až případně do play off. Stejně jsem jim ale říkal, že je když tak porazíme," smál se Hyka.

Jeho spoluhráči stále udržují naději na zisk Stanleyova poháru, na kterém by Hykovo jméno kvůli nedostatečnému počtu odehraných zápasů chybělo. Hyka věří, že na to Gallantův tým má. "Když máte v bráně Fleuryho, který třikrát vyhrál Stanley Cup, dodá vám to sebevědomí. Mužstvo skvělými výkony drží, ale neskutečný je celý tým. Na výkony ze základní části dokázal navázat v play off," připojil Hyka.

V Las Vegas podle něj hokej získal velkou popularitu. "Město žije hokejem. Pro lidi je to něco nového a mají o něj zájem. Je paráda, když se jdete někam projít a lidi vás poznávají a chtějí po vás autogram nebo fotku," podotkl.

V městě hazardu do kasina nechodil a užíval si jiné krásy největšího města Nevady. "Skoro celý rok je tam hezké počasí, můžete relaxovat u bazénu nebo si zajít do parku. Krásná je hlavní třída Strip, ta stará, co bývala dřív. Věcí se tam dá dělat strašně moc. Zajít třeba na taneční show, já jsem byl třeba na Beatles. To doporučuju," doplnil Hyka.

Loni v říjnu na startu Hykova angažmá zasáhla Las Vegas tragédie, když čtyřiašedesátiletý muž z pokoje hotelu Mandalay Bay Resort and Casino střelbou do davu 22.000 účastníků koncertu country zpěváka Jasona Aldeana zabil 58 osob a přes 500 dalších zranil.

"Pro všechny to bylo šokující. V ten den jsme měli brzký zápas a vím, že po něm někteří kluci dokonce byli na Stripu. Musím říct, že všichni ve městě se potom semkli a co předvedli, bylo úžasné," komentoval Hyka dění po tragédii.