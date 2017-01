Praha - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) by měl letos uvést do provozu mapovou aplikaci, kde se bude vyznačovat aktuální sucho. Začne také vydávat upozornění na sucho, podobně jako u povodní. Vyplývá to z materiálu, který shrnuje státní kroky proti nedostatku vody a boji proti suchu, který v pondělí dostane pro informaci vláda. Jen z ministerstva zemědělství by mělo jít do konce roku 2021 na dotacích 13,1 miliardy korun. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve uvedl, že stát má do roku 2022 na boj se suchem připraveno 28 miliard korun.

"Při dosažení mírného sucha vydá ČHMÚ upozornění na bdělost, při dosažení silného sucha upozornění na pohotovost. V obou případech za předpokladu, že se vývoj hydrometeorologické situace v nejbližším období nezlepší," uvádí materiál, který má ČTK k dispozici. Podobně by tomu mělo být u poklesu hladiny vod v nádržích.

V předloňském roce bylo jedno z nejvýznamnějších období sucha. "Hodnocení průtoků například ukázalo, že na Orlici, Jizeře, Lužnici, Otavě a Odře probíhalo mimořádné sucho, na Vltavě a Labi silné až mimořádné, na Berounce, Sázavě a Moravě silné, zatímco na Ohři a Dyji nebylo dosaženo ani mírného sucha," uvádí materiál.

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR by měl vytvořit systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha, projekt má být hotový do konce roku 2018. "Zavedením systému včasné výstrahy bude možné zvýšit úroveň a stabilitu zemědělské produkce, zlepšit ekonomiku pěstování a zvýšením počtu konkrétních agrotechnických rozhodnutí přispět k dlouhodobé udržitelnosti hospodaření," dodávají ministerští úředníci v materiálu. Vyhodnocení by mělo být jednou týdně. Kraje by následně mohly zohlednit stav vůči odběrům vody.

Krajské úřady by měly také sestavit plány pro zvládání sucha, měl by být také plán na republikové úrovni. "Obce s rozšířenou působností by plány zpracovávaly pro svá správní území dle potřeby," píše se v materiálu.

Přibližně 4270 hektarů zemědělské půdy by mohlo být kvůli suchu zařazených do tzv. znevýhodněných oblastí. V nich dostávají zemědělci více peněz na dotacích. K návrhu, který se týká Ústeckého a Jihomoravského kraje, se ale ještě bude muset vyjádřit Evropská komise.

Deset z 85 prověřovaných vodních nádrží, které jsou na pěti povodích, by mělo podle návrhu změnit své manipulační řády. Nejvíc je jich pod státním podnikem Povodí Moravy.

Na pomoc při zlepšení technického stavu rybníků a malých vodních nádrží vypsalo ministerstvo zemědělství loni nový dotační program pro obce, Lesy ČR a státní podniky povodí. Do roku 2021 by se z něj mohlo vyčerpat dvě miliardy korun, z čehož je 1,6 miliardy dotace.

Od poloviny loňského roku funguje dotační program na podporu zadržování vody v krajině, do roku 2021 by mohlo jít na projekty 1,25 miliardy, z čehož je miliarda dotace. Má se také rozběhnout program na odstraňování usazenin z přehradních nádrží a výstavba nádrží.

Díky zakázce ministerstva by se měl do tří let také zjistit stav odvodňovacích systémů.

Při suchu je také problém s jakostí vod, které ovlivňuje hlavně vypouštění odpadních vod. Větší zátěž způsobuje hynutí ryb a rozvoj sinic. Pod místem vypouštění může být negativní vliv fatální. Čistírny odpadních vod by tak měly operativně provoz měnit.

Na pozemkové úpravy, které by měly pomoci k šetrnějšímu hospodaření s vodou v krajině a ke zmírnění negativních dopadů sucha je do roku 2020 možné využít zhruba 3,5 miliardy korun, letos se předpokládá podání 170 žádostí o dotaci za zhruba 1,5 miliardy korun.

Měla by se také obnovit letecká hasičská služba pro zdolávání požárů v období déle trvajícího sucha. "Nepodařilo se prosadit zajišťování letecké ochrany lesů před požáry výlučně státními silami a prostředky, proto k navýšení kapacit systému LHS bude využito služeb soukromých leteckých provozovatelů," dodává text.

Materiál také připomíná, že by se měly zvýšit poplatky za odběr podzemních vod. Vláda to loni kvůli sociální demokracii zamítla, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) pak svůj návrh stáhl a řekl, že už v současném funkčním období návrh znovu nepředloží.

Seznam dotačních programů MZe financovaných z národních zdrojů

Název programu Výše podpory (mld. Kč) dotace + vlastní zdroje Etapa 1 (2016-2021) Etapa 2 (2022-2027) Etapa 3 (2028-2033) Podpora retence vody v krajině včetně obnovy zaniklých rybníků a vodních nádrží 1,0 + 0,25 1,0 + 0,25 1,0 + 0,25 Realizace vodního díla Skalička v povodí Bečvy 0,1 2,7 + 0,2 - Příprava a realizace přehradních nádrží v regionech postihovaných suchem a nedostatkem vodních zdrojů 0,4 + 0,05 2,0 + 0,2 2,3 + 0,23 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 1,6 + 0,4 1,6 + 0,4 1,6 + 0,4 Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 1,5 1,5 1,5 Program rozvoje závlahových zařízení 1,0 + 0,5 1,4 + 0,5 1,5+ 0,5 Odstraňování sedimentů z přehradních nádrží, výstavba přehradních nádrží 1,5 + 0,3 1,5 + 0,3 1,5 + 0,3 Program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace hlavních odvodňovacích zařízení 0,2 + 0,01 0,2 + 0,01 0,2 + 0,01 Program pro podporu propojení vodohospodářských soustav k zabezpečenosti vodních zdrojů 0,5 + 0,1 0,5 + 0,1 0,5 + 0,1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II 4,8 + 2,7 4,8 + 2,7 4,8 + 2,7 Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 0,1 0,1 0,1 Program na vytvoření nástrojů pro zhodnocení technické, vodohospodářské a ekonomické efektivnosti opatření na ochranu před suchem a nedostatkem vody 0,4 0 0 Předpoklad celkem 13,1 + 4,31 - -