Los Angeles - Po 23 letech se uskuteční Utkání hvězd NHL bez české účasti. Tradiční prestižní exhibice se koná o víkendu v Los Angeles a naposledy nebyl žádný zástupce z tuzemska na All Star v roce 1994 v newyorské Madison Square Garden. Loni v Nashvillu zastupoval český hokej pouze Jaromír Jágr.

Právě Jágr se měl zúčastnit Utkání hvězd i před 23 lety a dokonce byl v hlasování fanoušků vybrán do zahajovací sestavy, ale tehdejší opora Pittsburghu se musela omluvit kvůli zranění. Že by se žádný Čech nedostal do nominace na All Star Game, se tak v této sezoně stalo poprvé od roku 1991.

Proti původní nominaci hráčů nastala jedna změna. Kvůli zranění se v Kalifornii nepředstaví ruský útočník Jevgenij Malkin z Pittsburghu a jeho místo ve výběru Metropolitní divize zaujal Cam Atkinson z Columbusu. Z rodinných důvodů se nezúčastní trenér Columbusu John Tortorella, který měl stát právě na lavičce Metropolitní divize.

Od loňska se hraje exhibice v novém formátu. Týmy nastupují s třemi hráči v poli a utkávají se ve dvacetiminutových zápasech. O finále budou hrát Atlantická divize s Metropolitní a Centrální s Pacifickou. V případě nerozhodného stavu po dvou desetiminutových poločasech rozhodnou o vítězi samostatné nájezdy. V předešlých letech se hrály vždy klasické 60 minut trvající zápasy mezi dvěma výběry.

Los Angeles hostí Utkání hvězd po 15 letech. Dovednostní soutěže jsou na programu v noci ze soboty na neděli od 1:00 SEČ a samotný zápas začne v neděli v 21:30 SEČ. Obě události vysílá program Nova Sport1.

Nominace na Utkání hvězd NHL v Los Angeles:

Atlantická divize:

Brankáři: Carey Price - kapitán (Montreal), Tuukka Rask (Boston); obránci: Victor Hedman (Tampa Bay), Erik Karlsson (Ottawa), Shea Weber (Montreal); útočníci: Nikita Kučerov (Tampa Bay), Brad Marchand (Boston), Auston Matthews (Toronto), Frans Nielsen (Detroit), Kyle Okposo (Buffalo), Vincent Trocheck (Florida).

Metropolitní divize:

Brankáři: Sergej Bobrovskij (Columbus), Braden Holtby (Washington); obránci: Justin Faulk (Carolina), Seth Jones (Columbus), Ryan McDonagh (NY Rangers); útočníci: Sidney Crosby - kapitán (Pittsburgh), Taylor Hall (New Jersey), Alexandr Ovečkin (Washington), Wayne Simmonds (Philadelphia), John Tavares (NY Islanders), Cam Atkinson (Columbus).

Centrální divize:

Brankáři: Corey Crawford (Chicago), Devan Dubnyk (Minnesota); obránci: P.K. Subban - kapitán (Nashville), Duncan Keith (Chicago), Ryan Suter (Minnesota); útočníci: Patrick Kane, Jonathan Toews (oba Chicago), Patrik Laine (Winnipeg), Nathan MacKinnon (Colorado), Tyler Seguin (Dallas), Vladimir Tarasenko (St. Louis).

Pacifická divize:

Brankáři: Martin Jones (San Jose), Mike Smith (Arizona); obránci: Brent Burns (San Jose), Drew Doughty (Los Angeles), Cam Fowler (Anaheim); útočníci: Connor McDavid - kapitán (Edmonton), Jeff Carter (Los Angeles), Johnny Gaudreau (Calgary), Bo Horvat (Vancouver), Ryan Kesler (Anaheim), Joe Pavelski (San Jose).