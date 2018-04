Praha - Zkrachovalá kladenská huť Poldi dnes byla vydražena za 261 milionů korun. Podnik, který je jen částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od prosince v konkurzu, zaměstnanci dostali výpovědi. Vydražitel, jímž je společnost Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně, chce údajně co nejdříve obnovit výrobu.

Do dražby šly firmy Poldi a Poldi Trade, ohodnocené na 180 milionů Kč. Nejnižší podání stanovil věřitelský výbor na 160 milionů. V dražbě svedli napínavý souboj dva uchazeči, minimální příhoz byl půl milionu. Licitátora Josefa Machů překvapilo, že účastníci tuto výši striktně dodržovali. "Spočítali jsme, že bylo učiněno více než 200 příhozů. Vlastně jenom jednou vydražitel omylem přihodil o více než 500.000 korun," uvedl Machů.

Compagnia del mediterraneo Steel by měla za podnik zaplatit do 30 dnů, tedy do 14. května. Až tak učiní, bude si moci areál převzít. "Je to vázáno na termín, kdy doplatí cenu dosaženou vydražením," řekl ČTK insolvenční správce Adam Sigmund. Vlastníkem pak bude zpětně ke dni dražby. Pokud částku neuhradí, změna vlastnictví se neuskuteční.

Podle údajů z obchodního rejstříku firma vznikla letos 2. března, předmětem její činnosti je správa vlastního majetku. Jednatel Stanislav Kraslavski uvedl, že jde o filiálku mezinárodní společnosti, která má v oboru zkušenosti. Budoucnost Poldi podle něj závisí na trhu. "Všichni jsme otroci trhu, ale jsme připraveni investovat do Poldi a rozjet výrobu," řekl Kraslavski. Výši investic neupřesnil, stejně jako počet zaměstnanců, které je třeba přijmout. Bude podle něj záležet na potřebách výroby.

Sigmund je s výsledkem spokojen, protože se podařilo o více než 100 milionů překročit vyvolávací cenu. Míní, že by se mohlo dostat i na zaměstnance, kteří nedostali mzdy. Ještě to však nelze slíbit, stále se vyhodnocují pohledávky.

Na dražbu se přišli podívat i někteří bývalí pracovníci. Stanislav Jung výsledek přivítal, vítězná firma už podle něj v areálu vlastní části provozu a platila za ostrahu. "Tak předpokládám, že mají zájem vyrábět ocel," dodal.

Další z bývalých zaměstnanců Jiří Hruška by byl rád, kdyby se vrátila někdejší sláva Poldi. "Pamatuji doby, kdy už jsme stáli a přijeli ze Siemensu a přivezli nám peníze, abychom mohli znovu nastartovat pece. My jsme odlili ingoty borové oceli, která je na schránky vyhořelého jaderného paliva, oni si to odvezli a my jsme to zase zhasli. Je to o velikých penězích, abyste mohl provozovat takový hutní podnik," připomněl.

Záchranu Poldi by si přál také kladenský primátor Milan Volf (Volba pro město). Za pozitivní má to, že řada místních má k hutím citový vztah, a firma by tak mohla získat erudovanou pracovní sílu. Zda se výrobu opravdu podaří obnovit, ale nechtěl odhadovat. Připomněl, že ocelárna dlouhou dobu skomírala. "Chvíli se zavírala, chvíli se neplatilo, pak se zase rozjížděla. Je to taková dlouholetá houpačka," dodal Volf.

Podle obchodního rejstříku dosud společnost Poldi patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Loni byl provoz podniku většinou zastavený. Fungování už před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.