Praha - Na pražském Vítkově se dnes odehrála rekonstrukce bitvy mezi husity a křižáky z roku 1420. Vrch Vítkov se částečně proměnil v tábor středověkých bojovníků, vedle budovy Národního památníku vyrostla dřevěná hradba. Bitvu společně zahájili starosta městské části Praha 3 Alexander Bellu (ODS) a představitelé Jana Žižky z Trocnova a krále Zikmunda Lucemburského.

"Musíme si představit, že Zikmund obléhal Prahu skoro celou, Pražský hrad i Vyšehrad. Na tomto místě se před téměř šesti sty lety odehrála strategická bitva, kdy už zbývalo jenom pár husitů vedených Janem Žižkou, kteří si tu vyrobili zbraně a díky nim se podařilo uhájit Prahu," řekl starosta Bellu.

Stejně jako v roce 1420 i dnes husitské vojsko pod kulisou středověké hradby zahnalo křižáckou přesilu. Bitvu provázel komentář, který přiblížil historii husitského hnutí na českém území i průběh boje.

Představitelem jednookého vojevůdce Žižky byl poněkolikáté Jiří Kunát z plzeňské šermířské skupiny Lancea. Stejně jako ostatní bojovníci do bitvy nastoupil v plné zbroji a v silných vrstvách oblečení, a to i přes slunečné letní počasí. "Ve chvíli, kdy se šlo do bitvy, se nehledělo na počasí, ale hlavně na to, aby to chránilo. Takže ta prošívanice i všechno ostatní k tomu patří," řekl Kunát novinářům.

Vedle stánků s občerstvením a suvenýry organizátoři připravili pro návštěvníky stanoviště, kde si mohou vyzkoušet bojové disciplíny - například hod dýkou na terč, střelbu z velkého praku nebo souboj na kladině. Pozornost dětí i dospělých přilákala také exhibice dělostřelce nebo kata, kejklíři, tanečníci a řemeslníci či živá zvířata, zejména hadi a koně, ale také draví ptáci.

Letos se akce s názvem Hrrr na ně! - Husité na Vítkově konala pošesté. Stejně jako při předchozích ročnících přišly stovky návštěvníků.