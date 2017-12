Brněnské divadlo Husa na provázku slavilo 30. prosince 50. výročí od svého vzniku a zároveň se loučilo s dlouholetým režisérem a uměleckým šéfem Vladimírem Morávkem (na snímku v paruce), který u souboru působil 14 let.

Brno - Brněnské divadlo Husa na provázku dnes slavilo 50. výročí od svého vzniku a zároveň se loučilo s dlouholetým režisérem a uměleckým šéfem Vladimírem Morávkem. K oslavě divadlo přichystalo Ples půlstoletí, jehož součástí jsou různá představení činoherní a hudební a několikahodinový program až do ranních hodin, na kterém se setkají desítky známých i méně známých herců.

Bohatý a dlouhý program složil právě odcházející Morávek, který v Huse působil 14 let. Neodchází dobrovolně, ale po nátlaku herců a zaměstnanců, kteří si přáli jeho konec. "Zpráva přišla už na jaře, ale mrzí mě to ještě dnes. Jsem ale šťastný za vznik festivalu Divadlo v pohybu, za knihu Překrásný příběh a těším se na Ples půlstoletí. Přeji Provázku, aby byl otevřeným, nespoutaným a občansky statečným územím a věřím, že ho čekají hezké věci," uvedl Morávek začátkem prosince.

Husa na provázku byla v době normalizace místem, kde zůstali divadelníci otevřeni novým věcem a snažili se držet krok s moderními divadelními trendy. Morávek propojil divadlo během svého působení s Václavem Havlem a dodnes se silně hlásí k jeho odkazu. Díky jeho iniciativě vznikla o pár metrů výše nad divadlem také ulička Václava Havla.

Divadlo vzniklo v době společenského kvasu na podzim roku 1967. Skupina studentů herectví a příznivců divadla založila spolek Husa na provázku. Prvním, kdo udával souboru umělecký směr, se stal divadelní pedagog a dramaturg Bořivoj Srba. Na něj již za pět let navázal Petr Oslzlý, který je dnes šéfem Centra experimentálního divadla a tedy Morávkův nadřízený. I on už ohlásil v divadle konec, a to na konci příštího roku. Od letošního října je totiž také rektorem Janáčkovy akademie múzických umění.

Od roku 1969 zmizelo z názvu divadla slůvko husa kvůli Gustávu Husákovi, který se v té době dostal do čela KSČ a posléze byl i prezidentem. Původní název se divadlu vrátil prakticky okamžitě po listopadu 1989.

Dodnes je divadlo scénou, která si hraje se styly a snaží se hledat nové možnosti divadla a využívat je. Divadlo výrazně zpopularizoval v 90. letech herec Miroslav Donutil, který jako jeho bývalý člen vyprávěl v televizních talkshow příhody, které divadelní provoz přinášel. S divadlem jsou spojeni například i Bolek Polívka, Pavel Liška či Iva Bittová a jednou z ikonických her se stala Balada pro banditu.