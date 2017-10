Washington - Ekonomika Spojených států v září přišla o 33.000 pracovních míst poté, co některé oblasti země zasáhly hurikány Harvey a Irma. Jde o první úbytek pracovních míst za sedm let. Vyplývá to z dnešních údajů amerického ministerstva práce. Míra nezaměstnanosti nicméně klesla na 4,2 procenta ze srpnových 4,4 procenta. Dostala se tak na nejnižší úroveň od února 2001.

Zářijový úbytek počtu pracovních míst byl překvapením pro ekonomy. Ti podle průzkumu agentury Reuters počítali se vznikem 90.000 nových pracovních příležitostí.

Někteří ekonomové nyní předpokládají, že tvorba pracovních míst v příštích měsících oživí, a to mimo jiné díky opravám a rekonstrukcím v oblastech zasažených hurikány.

Řádění hurikánů Harvey a Irma si vyžádalo uzavření tisícovek podniků a rozsáhlé evakuace obyvatelstva. Podle vládních údajů nemohlo minulý měsíc kvůli špatnému počasí pracovat zhruba 1,5 milionu lidí, nejvíce od ledna 1996, napsala agentura Reuters.