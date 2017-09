Miami - Hurikán Maria se přesunul nad ostrovní stát Guadeloupe poté, co napáchal rozsáhlé škody na ostrově Dominika. Informoval o tom premiér ostrova Roosevelt Skerrit, kterého citoval zpravodajský server BBC News. Úřady varovaly obyvatele Guadeloupe, aby neopouštěli úkryty, i kdyby se jim zdálo, že hurikán slábne. Na ostrově je už nyní zaplavená část domů a silnic, i když déšť ještě zdaleka neustává.

Ostrov Dominika ve východní části Karibského moře zasáhl hurikán Maria poté, co zesílil na pátý stupeň z pětistupňové škály s větrem o rychlosti 260 kilometrů za hodinu. "Přišli jsme o všechno, co se dá za peníze koupit," napsal Skerrit na facebooku. Předtím informoval také o tom, že mu hurikán strhl střechu domu, než ho záchranáři dopravili do bezpečí.

"Moje největší obavy jsou, že se ráno probudíme se zprávami o vážně zraněných a možná i mrtvých lidech kvůli sesuvům půdy, které jsou pravděpodobné při neustávajícím dešti," dodal.

Varování před hurikánem bylo vyhlášeno také na Panenských ostrovech, na Portoriku a na blízkých ostrovech Culebra a Vieques, kam má hurikán dorazit ve středu.

Ostrov Dominika, který je bývalou britskou kolonií, má asi 72.000 obyvatel. Školy na ostrově byly v očekávání hurikánu uzavřeny a lidé žijící na pobřeží evakuováni.

Na sever od Dominiky leží ostrov Guadeloupe a na jih ostrov Martinik. Na Martiniku už byly uzavřeny školy a úřady vzkázaly místním obyvatelům, aby se připravili na výpadky proudu.

Příkaz k evakuaci dostali také někteří obyvatelé Portorika, kteří žijí v dřevěných bungalovech bez stabilních základů. Maria bude totiž zřejmě nejsilnější hurikán, který zasáhne Portoriko za posledních 85 let - v roce 1932 se nad Portorikem prohnal hurikán Georges, kterému byla přiřazena kategorie tři.

Guvernér Portorika Ricardo Rossello vyzval obyvatele, aby zůstali doma v bezpečí; ty, kteří naopak žijí v domech, které takto silnému hurikánu nemohou čelit, vyzvaly úřady k okamžité evakuaci. "Musíte se evakuovat, nebo zemřete... Nevím jak to říci jasněji," řekl šéf bezpečnosti pro Portoriko Héctor Pesquera.

Maria je 13. pojmenovanou letošní bouří v Atlantském oceánu a čtvrtým hurikánem, který se nachází na třetím či vyšším stupni pětistupňové škály. Prvním byl letos hurikán Harvey a následovaly hurikány Irma a José. Letošní počet hurikánů je zatím podle NHC nadprůměrný.