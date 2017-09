Washington - Hurikán José, který se přesouvá Atlantským oceánem směrem k ostrovům na severovýchodě Karibiku, zesílil na čtvrtý, druhý nejvyšší stupeň. Dosáhl tedy už stejné kategorie na stupnici síly hurikánů, do jaké nyní spadá hurikán Irma, v jehož stopách se José přesouvá. S odvoláním na americké Národní středisko pro hurikány (NHC) o tom dnes informovala agentura Reuters.

José se v současnosti nachází asi 700 kilometrů jihovýchodně od Závětrných ostrovů, které v minulých dnech zpustošil hurikán Irma. Vítr, který ho doprovází, dosahuje maximální rychlosti 240 kilometrů za hodinu. Severovýchodní směrem se přesouvá rychlostí 30 kilometrů za hodinu.

Podle dosavadních odhadů meteorologů by se měl José přehnat přes severovýchodní část Malých Antil, ke kterým by měl dorazit v sobotu dopoledne středoevropského času. Následně by se ale měl na rozdíl od hurikánu Irma stočit severním směrem a pokračovat nad Sargasové moře.