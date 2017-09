Miami (USA) - Obyvatelé karibských ostrovů či Floridy s napětím sledují vývoj hurikánu Irma, který zesílil na pátý, tedy nejvyšší stupeň hurikánové škály a je nejsilnější bouří v této oblasti za dlouhá desetiletí. Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) se zvyšuje riziko, že by mohl živel zasáhnout koncem týdne jihovýchodní cíp Spojených států, kde může ještě zesílit. Jako první se však na jeho příchod chystají obyvatelé ostrovního státu Antigua a Barbuda, k nimž by mohl dorazit již v noci místního času (ve středu ráno SELČ).

Florida a Portoriko už v pondělí kvůli hurikánu Irma vyhlásily stav pohotovosti. Zatím není jisté, v jaké míře či zda vůbec zasáhne jih USA, podle některých meteorologických výpočtů by ale už v pátek mohl dorazit na Floridu. Předtím se očekává, že minimálně okraj hurikánu zasáhne karibské ostrovy, včetně Portorika, Haiti, Dominikánské republiky a Kuby.

"Portoriko nezažilo hurikán podobných rozměrů téměř 100 let," řekl agentuře AP místní meteorolog Carlos Anselmi.

Jak blízko Portoriku a dalším ostrovům se Irma dostane, se jednotlivé předpovědní modely neshodují. Meteorologové nicméně očekávají, že hurikán přinese silné deště a sesuvy půdy. Obavy panují rovněž z mořských vln, jejichž výše by mohla dosáhnout až sedmi metrů.

Střed hurikánu Irma se nyní nachází asi 360 kilometrů východně od Antiguy a Barbudy a provází ho větry o rychlosti až 285 kilometrů za hodinu. Vzdušná masa se pohybuje západním směrem rychlostí 22 kilometrů za hodinu.

K Floridě by se mohla přiblížit nejdříve v pátek. S ohledem na zdejší velmi teplé počasí by podle některých expertů mohl ještě nabrat na síle. "Lidé, kteří tam žijí nebo tam vlastní nemovitost, jsou hodně vystrašení, a měli by být," řekl AP meteorolog Kerry Emanuel, podle něhož by větry Irmy mohly dosáhnout až rychlosti 360 kilometrů v hodině.

NHC dnes oznámilo, že se v Atlantiku zformovala další tropická bouře Jose, která může do pátku zesílit na hurikán. V současnosti se pohybuje přes 2200 kilometrů východně od souostroví Malé Antily a doprovází ji větry o rychlosti 65 kilometrů v hodině.