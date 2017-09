Miami - Hurikán Irma v noci na dnešek zasáhl severní pobřeží Kuby, kde udeřil provázen větry až 256 kilometrů za hodinu. Způsobil tam značné škody na majetku, zatím nejsou zprávy o obětech. Nyní se hurikán Irma nachází asi 360 kilometrů od Miami a provází ho vítr o rychlosti 215 km/h. Hurikán Irma během dne zeslábl na intenzitu čtvrté kategorie, očekává se, že ale cestou od Kuby k Floridě opět zesílí. Oko hurikánu pravděpodobně v neděli zasáhne ostrovy Florida Keys a jih a západ Floridy.

Fotogalerie: Hurikány Harvey a Irma

Kvůli hurikánu Irma, který si už v Karibiku vyžádal nejméně 24 obětí, nařídily americké úřady na Floridě jednu z největších evakuací v historii tohoto amerického státu. Týká se asi 5,6 milionu lidí, tedy více než čtvrtiny tamní populace. Na 540.000 lidí se má evakuovat také v pobřežní oblasti státu Georgia.

Úřady dnes výzvy k evakuaci zesílily, zejména pokud jde o ostrovy Florida Keys, které leží na jihu Floridy. Podle Národní meteorologické služby už se tam dnes účinky blížícího se hurikánu projevily, když dorazil vítr o rychlosti 106 kilometrů za hodinu. Během několika hodin se na Floridě očekávají vydatné deště. "Ještě není pozdě opustit (Florida) Keys!!! Stále máte čas dnes ráno odejít! Prosím, Keys nejsou bezpečné," varovala na twitteru meteorologická služba.

Národní meteorologické středisko USA také vytvořilo internetovou stránku, na níž dementuje, či potvrzuje zprávy, jež se šíří před příchodem Irmy na jih USA.

Z Kuby, kterou nyní zasáhl první hurikán kategorie pět po několika dekádách, zatím nejsou hlášeny žádné oběti. Kuba totiž ze severního pobřeží preventivně evakuovala přes milion lidí, včetně 10.000 turistů. Nejvíce zasaženy byly provincie Ciego de Ávila a Camagüey, kde silný vítr poničil střechy a lámal stromy. Vlny na pobřeží dosahovaly výše pěti až sedmi metrů. Nyní se v této oblasti očekávají vydatné deště. Vysoké vlny a déšť se čekají i v neděli na severozápadním pobřeží Kuby, včetně metropole Havany.

V předchozích dnech způsobil hurikán Irma značné škody na ostrovech Svatý Martin a Svatý Bartoloměj. Podle francouzské zajišťovny Caisse Centrale de Reassurance (CCR) dosáhnou škody na majetku nejméně 1,2 miliardy eur (asi 31 miliard korun). Na obou těchto ostrovech zemřelo v důsledku hurikánu Irma nejméně 13 lidí. Na ostrově Svatý Martin je podle místních úřadů nyní neobyvatelných 60 procent domů.

Na ostrovy východního Karibiku by měl dnes dorazit další hurikán, nazvaný Jose, který má nyní sílu čtvrté kategorie na pětistupňové hurikánové škále. Úřady kvůli němu vydaly varování pro řadu ostrovů a evakuovaly ostrov Barbuda. Podle předpovědi by se ale poté měl Jose stočit více na sever, kde už by podle neměl ohrozit žádné ostrovy. Ostrov Barbuda byl přitom tento týden z 90 procent zpustošen hurikánem Irma, který si na ostrově vyžádal jednu oběť.

Třetí hurikán v oblasti mezi Severní a Jižní Amerikou, nazvaný Katia, který se zformoval nad Mexickým zálivem, dnes dorazil na východní pobřeží Mexika. Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) už ale zeslábl na tropickou bouři. Přinesl nicméně lijáky do oblasti na jihu Mexika, kterou ze čtvrtka na pátek postihlo silné zemětřesení s 61 oběťmi.