Miami - Obyvatelé východního Karibiku pocítili ničivou sílu hurikánu Irma, který dnes doprovázen větry o rychlosti až 300 kilometrů přešel přes ostrovy Barbuda a Svatý Martin a míří k Portoriku. Bouře řadící se do nejvyšší páté kategorie hurikánů podle úřadů ničila domy, přerušila elektrické vedení a způsobila bleskové záplavy. Evakuovány byly desetitisíce lidí.

Nejsilnější hurikán v Atlantiku za poslední desetiletí podle francouzského ministra vnitra Gérarda Collomba zničil na ostrově Svatý Martin nejméně čtyři budovy patřící mezi "velmi odolné". V níže položených partiích ostrova způsobil živel silné záplavy a pravděpodobně zničil či poškodil řadu venkovských staveb. Francie vysílá na ostrov s přibližně 80.000 obyvateli, o jehož správu se dělí s Nizozemskem, několik záchranných týmů. Obavy podle Collomba panují především o osudy tisíců obyvatel, kteří se odmítli podřídit výzvě k evakuaci. O obětech na životech nejsou žádné zprávy, dodal ministr. S odlehlými oblastmi však úřady nemají kontakt.

Zaplavena byla i část nedalekého ostrova Svatý Bartoloměj, kde voda paralyzovala i práci místních hasičů, neboť zaplavila jejich stanici do metrové výšky, kvůli čemuž nemohou vyjet hasičské vozy.

Již předtím zasáhla Irma méně obydlený ostrov Barbuda, kde vítr odnesl střechy několika budov. Většina obyvatel ostrovního státu Antigua a Barbuda zůstala bez proudu.

Hurikán si na francouzské části karibského ostrova Svatý Martin a na ostrově Svatý Bartoloměj vyžádal nejméně dva mrtvé a dva vážně zraněné. Před odletem na postižená území to novinářům sdělila francouzská ministryně pro zámoří Annick Girardinová. Dodala, že situace se velmi rychle mění. Francouzská vláda podle Girardinové vypracovala záchranný plán. Jeho realizaci ale brání skutečnost, že do nejhůře zasažených oblastí se nelze dostat.

Hurikán míří k Portoriku, kam by měl dorazit dnes večer. Do bezpečí se tam dnes snaží uchýlit tisíce lidí z nejohroženějších pobřežních oblastí. "Je to naprosto bezprecedentní živel, jaký jsme tady dosud nezažili," řekl novinářům guvernér Portorika Ricardo Rossello. Právě Portoriko, kde žije asi 3,4 milionu lidí, je nyní v největším ohrožení a tamní úřady již nařídily evakuace na severu a východě ostrova. Americký prezident Donald Trump na tomto americkém nezačleněném území už vyhlásil stav ohrožení, stejně jako ho vyhlásil na Floridě a Amerických Panenských ostrovech. Stav ohrožení vyhlásily také Bahamy.

Podle střediska NHC je velmi pravděpodobné, že Irma koncem týdne zasáhne jih Floridy. Tamní úřady už doporučily v některých oblastech evakuace, lidé v ohrožených regionech si také mají udělat zásoby jídla a vody na tři dny. Úřady v Miami oznámily, že lidé by se měli připravit na evakuaci v Miami Beach a ve většině pobřežní oblasti okresu Miami-Dade.

V Atlantiku se v úterý zformovala další tropická bouře nazvaná San José, která se v úterý večer nacházela asi 2000 kilometrů východně od Malých Antil. Zatím dosahuje vítr, který ji provází, 85 kilometrů v hodině. Bouře míří na západ rychlostí asi 22 kilometrů v hodině a dnes v noci by měla zesílit na hurikán.