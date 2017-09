Key West (Florida) - Hurikán Irma dnes dorazil na Floridu, kde udeřil na západ ostrovů Florida Keys. Informovalo o tom americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Síla větru, který hurikán Irma provází, dosahuje rychlosti až 215 kilometrů za hodinu. Už několik hodin předtím se vliv hurikánu projevil silným vichrem, voda částečně zaplavila některá přímořská města, například i Miami na východním pobřeží. Hurikán postupuje k západnímu pobřeží Floridy rychlostí asi 15 kilometrů za hodinu.

Americká televize ABC s odvoláním na místní policii dnes informovala, hurikán si vyžádal první oběť. V souvislosti s živlem zahynul v Key West řidič dodávky.

Floridské ostrovy nejprve v sedm ráno místního času (asi 13:00 SELČ) zasáhl severní okraj oka hurikánu, kde je podle agentury AFP vítr nejsilnější. V Key West zaplavila ulice mořská voda vzedmutá hurikánem.

Na ostrovy posléze dorazil střed hurikánu, který je nyní na stupni čtyři z pětistupňové škály. Meteorologové varovali obyvatele, aby se nenechali zmást bezvětřím. "Pokud se vítr uklidní, znamená to, že jste v oku hurikánu. Zůstaňte uvnitř!" uvedla na twitteru místní meteorologická stanice. Zdůraznila, že prudký vítr se vrátí bez varování a nejspíš z druhé strany.

Vliv Irmy se na jihu Floridy projevil už o několik hodin dříve. Už v sobotu večer místního času (v neděli ráno SELČ) byl hlášen výskyt prvního tornáda 50 kilometrů severně od Miami, v lokalitě Fort Lauderdale. Obyvatelé pociťovali už dříve silný vítr, v některých městech voda zaplavila ulice. Na 600.000 domácností se ocitlo bez elektřiny.

Meteorologové v noci na dnešek upravili odhad postupu hurikánu Irma. Původně se předpokládalo, že jeho oko půjde přes východní pobřeží Floridy. Nyní se bude zřejmě pochybovat po západní pobřeží a mohl by zasáhnout město St. Petersburg. I tak se ale jeho účinky projeví na počasí po celém poloostrově, neboť hurikán dosahuje šířky až 640 kilometrů. I šestimilionové Miami tak mohou zasáhnout nebezpečně silné větry.

Město Miami Beach upozornilo obyvatele, aby nevycházeli z domu, protože záchranné složky nebudou kvůli silnému větru vyjíždět, dokud se bouře nepřežene. Úřady v Miami varovaly, že vítr by mohl dosáhnout rychlosti až 160 kilometrů za hodinu. Lidé se proto zejména ve výškových budovách mají zdržovat od oken.

Nově se hurikán očekává v pondělí v zátoce Tampa Bay, která nezažila silný hurikán od roku 1921 a v níž žije na tři miliony lidí. Meteorologové varují přímořské oblasti před vlnami, které by mohly být až 4,5 metru vysoké.

Změna předpovědi postupu hurikánu si vyžádala evakuace na poslední chvíli, což někteří obyvatelé kritizovali. "Pět dní nám říkali, že to půjde po východním pobřeží a teď 24 hodin předem řeknou, že to zasáhne západ. Tak nevím, za co jsou placení," postěžoval si podnikatel Jeff Beerbohm ze St. Petersburg.

Důsledky hurikánu Irma, který už si v předchozích dnech vyžádal na 25 obětí v Karibiku, mohou být nejhorší v historii Floridy. Zatím nejsilnější hurikánem, který tento americký stát zasáhl, byl hurikán Andrew. Ten v roce 1992 dorazil na předměstí Miami s větrem o rychlosti až 265 kilometrů za hodinu.

Úřady preventivně na Floridě nařídily či doporučily evakuaci pro asi 6,3 milionu lidí, dalších asi 500.000 lidí se mělo preventivně evakuovat ve státech Jižní Karolína a Georgia. Podle nejnovějšího odhadu NHC by se ale Irma, nejspíš už jen jako tropická bouře, měla Jižní Karolíně vyhnout a začátkem týdne by měla postupovat přes jihozápad státu Georgia a severovýchod Alabamy.

Uzavřena byla i floridská letiště v Miami, ve Fort Lauderdale, Tampě či Orlandu. Uzavřen byl i zábavný komplex Walt Disney World Resort, který leží nedaleko Orlanda.

Než hurikán dorazil na Floridu, udeřil na severním pobřeží Kuby. Porážel tam stromy a sloupy elektrického vedení, odnášel střechy domů, několik domů se zřítilo a voda zaplavila ulice přístavů. Ve městě Santa Clara se zřítilo 39 budov. Úřady nehlásí mrtvé ani zraněné, ale hovoří o velkých hmotných škodách. Voda z moře, jehož hladinu hurikán zdvihl, zaplavila i pobřežní ulice dvoumilionové metropole Havany.