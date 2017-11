Litvínov - Zkušený obránce Jiří Hunkes je novou posilou hokejistů Litvínova. Do týmu Vervy putuje na hostování z Liberce, osm zápasů v této extraligové sezoně už odehrál během měsíčního angažmá za Pardubice. Litvínov naopak uvolnil jiného zadáka Stanislava Dietze, jenž míří na hostování do Chomutova.

Třiatřicetiletý Hunkes, jenž se vrátil domů po dvouletém působení v německém Schwenningenu, ale v úvodu sezony byl bez angažmá, uzavřel s vedením Severočechů dohodu o spolupráci do konce sezony. Brněnský odchovanec hrál kromě Liberce a Pardubic během kariéry extraligu také za Třinec, Mladou Boleslav a Spartu.

Za Dynamo si letos během osmi vystoupení připsal dvě asistence. "Z toho, co připadalo v úvahu, se nám příchod Jirky Hunkese zdál jako nejlepší. Znám ho z Popradu, kde jsme spolu rok působili, ještě spolu s Karlem Pilařem," uvedl pro klubový web trenér Litvínova Radim Rulík.

O šest let mladší Dietz přišel na sever Čech před sezonou z Hradce Králové. Na kontě má 24 odehraných utkání a jednu nahrávku. "Chtěli jsme oživit hru Standy Dietze, který nezapadl do našeho obranného systému podle představ a nedařilo se mu tak, jak jsme očekávali my i on sám," připustil generální manažer Robert Kysela.

Proto vedení klubu připravovalo výměnu. "Věříme, že změna pro něj může být oživením. Z možností náhrady, které se nabízely, si trenéři vybrali Jiřího Hunkese," doplnil Kysela.