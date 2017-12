Lány (Kladensko) - Kandidát na ministra průmyslu a obchodu (MPO) Tomáš Hüner na dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech mluvil o energetice, využití lithia nebo o nutnosti digitalizace průmyslu a energetiky. Po setkání to novinářům řekl Hüner. Za svou prioritu v úřadu označil vedle energetiky odstraňování ekologických škod a nakládání s nerostnými surovinami. Zemanův mluvčí na twitteru uvedl, že hlavním tématem jednání byla energetická koncepce ČR a její uplatňování.

Podle Hünera si s prezidentem poměrně dlouze a hluboce povídali o energetice. "Jednalo se o využití surovin jednak pro energetiku jako takovou, obecně surovin, které přímo s výrobou energie a tepla nesouvisí, mám na mysli samozřejmě lithium," řekl novinářům. Memorandum o těžbě lithia uzavřené před volbami nechtěl komentovat předtím, než si ho prostuduje. Stát by se tak podle něj mělo do týdne. Se Zemanem mluvil i o tom, že by lithium mohlo sloužit pro baterie do elektromobilů nebo pro sklady elektrické energie. O memorandu samotném a jeho právních důsledcích se s prezidentem nebavili.

Řešili také nutnost digitalizace průmyslu a jeho podpory ze strany MPO. Shodli se, že by úřad neměl být jen ministerstvem pro instituce, ale především pro občany. "Takže záležitosti podpory chytrých domácností a nakonec i zavádění vysokorychlostního internetu do domácností, které o to mají zájem, si myslím, že jsou tématy, které naše občany osloví," dodal. Tématem byla i atomová energie a na přípravě hlubinného úložiště jaderného odpadu a na přípravě těchto lokalit, aby do 2025 mohlo být vydáno stavební povolení pro takové dílo.

Za své největší priority označil vedle energetiky odstraňování ekologických škod nebo nakládání s ekologickými surovinami s maximální výnosností pro stát. "Což bychom rádi dělali přes státní podnik Diamo," řekl. Chtěl by také odstranit duplicity mezi Czech Invest a Czech Trade.

Hüner slíbil, že bude řešit i otázku mobilních dat. Mluvit o tom chce s českými operátory. Lidem nechce doporučovat, aby využívali levnější operátory z okolních zemí.