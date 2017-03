New York - Český útočník Jiří Hudler si v pondělním utkání NHL připsal asistenci u jediného gólu hokejistů Dallasu, díky němuž Stars porazili San Jose 1:0. Jednu asistenci zaznamenal také obránce Roman Polák z Toronta, které v důležitém souboji o postup do play off zvítězilo 4:2 nad Bostonem.

Třiatřicetiletý Hudler naskočil do druhého zápasu poté, co předchozích pět utkání proseděl na tribuně v roli náhradníka. V pondělí odehrál devět minut a 51 sekund, stihl dvakrát vystřelit na branku a ve 35. minutě byl na ledě u rozhodujícího okamžiku utkání.

Dallas, v jehož dresu nechyběli ani Radek Faksa a Aleš Hemský, na několik sekund zamkl soupeře v útočném pásmu. Adam Cracknell si z rohu kluziště povyjel až k modré čáře, udělal kličku a jeho střelu před brankou tečoval Curtis McKenzie. Hudlerovi připsali statistici druhou asistenci.

Sharks v sestavě s Tomášem Hertlem podruhé v sezoně prohráli tři zápasy v řadě. Dál ale vládnou tabulce Pacifické divize o čtyři body před Anaheimem a Edmontonem, který porazil 2:0 Los Angeles. "Dokážeme si vytvořit spoustu šancí. Teď už jen zbývá, abychom nějakou proměnili, nebo abychom dali nějaký ušmudlaný gól. Bez něj nebo s jedním se toho moc vyhrát nedá," konstatoval trenér Peter DeBoer.

San Jose nedokázalo ani jednou ze 30 střel vyzrát na Kariho Lehtonena, který v brance Dallasu vychytal druhé čisté konto v sezoně. "Při rozcvičce jsem ho nechtěně trefil do hlavy. Možná jsem ho tím probudil," žertoval útočník Patrick Sharp. "Chvíli jsem měl strach, jestli mu něco není. Ale když jsem pak viděl jeho prvních pár zákroků, dýchalo se mi lépe. Odchytal skvělý zápas."

V bitvě mezi Torontem a Bostonem vstřelily oba celky jeden gól v první třetině a pak dlouho kralovali na ledě oba gólmani. Když už se zdálo, že zápas dospěje do prodloužení, byl v 58. minutě vyloučen hostující útočník Dominic Moore a Maple Leafs 117 sekund před třetí sirénou gólem v přesilové hře zlomili nerozhodný stav 1:1.

Domácí vzápětí přidali další dva góly do prázdné branky při power play, přičemž u obou byl na ledě Polák a při tom druhém si připsal druhou asistenci. Deset sekund před koncem pak hříšník Moore korigoval skóre na konečných 4:2.

David Pastrňák ani David Krejčí se v dresu Bruins do statistik nezapsali a oba byli na ledě u dvou inkasovaných gólů. Pastrňák nebodoval poprvé po jedenácti zápasech, v nichž zaznamenal šest gólů a devět asistencí.

Toronto si výhrou upevnilo osmou příčku ve Východní konferenci, poslední zaručující účast v play off, na níž má tříbodový náskok před New York Islanders. Zároveň Maple Leafs ztrácejí už jediný bod na Boston, který hájí třetí příčku v Atlantické divizi.

"Nemůžu mít lepší pocit," radoval se autor rozhodujícího gólu Tyler Bozak, který se při závaru v útočném pásmu prosadil střelou po ledě z mezikruží. "Byl to důležitý zápas, který jsme nutně potřebovali vyhrát. Myslím, že jsme všichni odvedli skvělou práci. Nezačali jsme moc dobře, ale pak jsme se semkli a ve druhé a třetí třetině už jsme hráli dobře," řekl Bozak.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy se po utkání zlobil kvůli vyloučení Moorea, jenž inkasoval dvě minuty za nedovolené bránění. "Abych byl upřímný, tak podle mě to bylo nesmyslné rozhodnutí. Takových soubojů je sto za zápas," mínil Cassidy. "Ale měli jsme to oslabení ubránit. Celou sezonu se nám v něm daří, bohužel, tentokrát to nevyšlo."

První zápas v sezoně odehrál za Arizonu Zbyněk Michálek, jenž byl před pár dny povolán z farmy. Čtyřiatřicetiletý obránce strávil na ledě v Nashvillu téměř 16 minut a nebyl u žádného ze tří inkasovaných gólů, kvůli nimž Coyotes prohráli 1:3.

Premiéru v tomto ročníku NHL prožil také útočník Tomáš Nosek z Detroitu při prohře 1:2 s Buffalem. Porážku Red Wings neodvrátil ani brankář Petr Mrázek, který pochytal 28 z 30 střel Sabres. Oba góly inkasoval při přesilovce soupeře.

Statistika NHL:

Toronto - Boston 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Branky: 15. Rielly, 59. Bozak, 59. Nylander, 60. Kadri (Polák) - 8. Backes, 60. Moore. Střely na branku: 30:35. Diváci: 19.347. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Bozak (oba Toronto), 3. Rask (Boston).

Detroit - Buffalo 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 33. Tatar - 11. Eichel, 29. Moulson. Petr Mrázek odchytal za Detroit 59 minut, z 30 střel inkasoval 2 góly a úspěšnost zásahů měl 93,3 procenta. Střely na branku: 35:30. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Lehner (Buffalo), 2. Green (Detroit), 3. O'Reilly (Buffalo).

Edmonton - Los Angeles 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky: 2. Maroon, 13. Lucic. Střely na branku: 31:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. McDavid, 3. Lucic (všichni Edmonton).

Dallas - San Jose 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 35. McKenzie (Hudler). Střely na branku: 20:30. Diváci: 17.687. Hvězdy zápasu: 1. Lehtonen, 2. McKenzie (oba Dallas), 3. Dell (San Jose).

Nashville - Arizona 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 37. a 47. Ellis, 26. Arvidsson - 57. Ekman-Larsson. Střely na branku: 31:26. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Rinne, 3. C. Smith (všichni Nashville).