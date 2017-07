Praha - Hudebník, producent a předseda strany Rozumní Petr Hannig se bude příští rok ucházet o funkci prezidenta. Dnes to oznámil v Praze na tiskové konferenci. Uvedl, že chce navazovat na politiku současného prezidenta Miloše Zemana, voličům ale chce nabídnout jinou formu chování. Hannigovu kandidaturu podpořila také krajně pravicová strana Národní demokracie Adama B. Bartoše.

"Můj souhlas s kandidaturou byl dán tím, že další oficiální kandidáti jsou zcela odlišné politické orientace než současný prezident. A kdyby prezident Zeman z jakéhokoli důvodu nekandidoval, současná politika hlavy státu by nebyla zachována," řekl Hannig o motivaci svého rozhodnutí ucházet se o funkci hlavy státu.

Jednasedmdesátiletý Hannig se o vstup do politiky pokoušel několikrát. Založil Stranu zdravého rozumu, která dnes působí pod názvem Rozumní, a od roku 2002 pravidelně kandiduje ve volbách do Sněmovny či Senátu. Loni při kandidatuře do Senátu v Praze 11 získal 2,3 procenta hlasů, jeho strana ve sněmovních volbách v roce 2013 získala 0,3 procenta hlasů. Před pěti lety Hannig na prezidenta nekandidoval.

Zeman chce příští rok prezidentskou funkci obhajovat. Jeho vyzyvateli jsou například textař a podnikatel Michal Horáček, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek, lékař Marek Hilšer, podnikatel Igor Sládek nebo bývalý šéf kabinetu Jiřího Rusnoka Karel Štogl.