Praha - Kapelník skupiny Čechomor František Černý dostal ke svým 60. narozeninám, které připadají na 29. října, dárek v podobě sólového alba. Natočení nahrávky nazvané Franta 2017 mu ve studiu umožnil jeho spoluhráč z Čechomoru houslista Karel Holas. Zpěváka, kytaristu a herce na albu doprovázejí jeho dcery, baskytaristka Jana a bubenice Michaela. Mezi dalšími hosty se objevují režisér Petr Zelenka v roli zpěváka nebo Robert Kodym z Lucie.

"Dá se říct, že na albu se objevil každý, kdo šel právě okolo. Třeba moje fotografka, dětský sbor, slovenská zpěvačka San Urbančíková nebo kapela Vasilův Rubáš. Postupoval jsem proti zvyklostem a udělal jsem jako nějaký starý pankáč věci, které se nesmí. Bez tlaků na kohokoliv se jedná o záznam energie, kterou jsme do toho vložili," řekl ČTK Černý.

Hudebník chtěl natočit pestřejší paletu písní, které nemůže hrát s Čechomorem. Nevylučuje však, že by se některá z nich mohla objevit na koncertech kapely, kterou pomáhal v roce 1988 zakládat, tehdy pod názvem Českomoravská hudební společnost. "Písně na moji sólovku se nastřádaly se za dlouhý čas a každá je o něčem jiném. Jejich stáří je od třiceti let do tří hodin," podotkl.

Neveřejný křest alba Franta 2017 se uskuteční 1. listopadu v pražském klubu Futurum. "Turné k desce nechystám, ale v případě poptávky je možné všechno," řekl Černý.

S kapelou Čechomor nyní připravuje nové album, které by se mělo objevit na jaře. Na nahrávání se bude podílet dechovková skupina Kumpáni. "Ani já ani Karel (Holas) nemáme rádi dechovku, tak nás napadlo, že s dechovkou natočíme desku. Je to pro nás výzva, čekáme, že se pobavíme, a cítíme z toho dobrou energii. S Kumpány plánujeme také velké turné," uvedl Černý.

Bývalý člen loutkohereckém souboru působil také jako herec. Jeho nejznámější rolí je taxikář ve filmu Petra Zelenky Knoflíkáři. "Všechno, co jsme dělal, jsme dělal rád. Včetně špatných věcí, které mě někam posunuly. Do herectví se necpu, protože si myslím, že to moc neumím. Můj táta byl velmi dobrý herec a brácha je vynikající. Ve mě jsou možná nějaké zbytky charismatu, ale na plátně se vidět nemusím," dodal.

Černý se narodil 29. října 1957 ve Svitavách ve východních Čechách. Vyučený hodinář se věnoval převážně folkové hudbě. Působil ve skupinách Kanafas, Povijan, Kapitol a Verze 5. Nejvíce proslul díky angažmá ve skupině Čechomor, z jejíchž zakládajících členů nyní zbyl pouze on.