Zpěvák a bubeník David Koller vystoupil se skupinou Jasná Páka 28. července 2017 v libereckém Vesci na jubilejním 25. ročníku hudebního festivalu Benátská!. Festival potrvá do 30. července.

Zpěvák a bubeník David Koller vystoupil se skupinou Jasná Páka 28. července 2017 v libereckém Vesci na jubilejním 25. ročníku hudebního festivalu Benátská!. Festival potrvá do 30. července. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Bigbítový koncert na oslavu 100 let založení Československé republiky se uskuteční 28. října ve Velkém sálu pražské Lucerny. Na akci s názvem 100 let republiky se při této příležitosti na jednom pódiu sejdou Pražský výběr, David Koller, Vladimír Mišík a Etc..., Trio Ivana Hlase, Vltava a Garage & Tony Ducháček. Program celé akce otevře v 15:00 vystoupení Michala Pavlíčka s Monikou Načevou. ČTK o tom za pořadatele informovala Kateřina Červinková.

Hlavním hostem večera bude Pražský výběr, uvedla Červinková. V rámci jeho vystoupení zazní průřez skladeb především z alb Straka v Hrsti, Pražský Výběr a Běr.

K oslavám vzniku republiky se připojí také Koller, který se proslavil jako člen skupiny Lucie. Jeho zatím poslední sólová deska, za kterou získal několik cen včetně Anděla, se jmenuje ČeskosLOVEnsko.

Klasici rockového písničkářství Vladimír Mišík a Ivan Hlas se na podiu propojí nejen pro příležitost oslav 100 let republiky, ale vyrážejí také na společné turné po městech ČR a Slovenska. V kombinovaném setu v pražské Lucerně bude Mišík doprovázen svojí domovskou kapelou Etc... a představí kromě průřezu tvorbou a největšími hity i písně ze zatím posledního alba Ztracený podzim. Hlas se po letech navrátí k bigbítu - kromě stabilních spoluhráčů ze sestavy Ivan Hlas Trio kytaristy Norbiho Kovacse a violoncellisty Olina Nejezchleby jej doprovodí muzikanti kapely Etc... Jiří Veselý (basa, akordeon), Pavel Skála (kytary), Petr Pokorný (kytary), Jiří Zelenka (bicí) a Vladimír Pavlíček (housle).

Představitelé undergroundové scény Garage se zpěvákem Tony Ducháčkem připomenou atmosféru 80. let a svých koncertů v pražském klubu Na Chmelnici. S návratem dechových nástrojů nabídne svůj původní zvuk skupina Vltava, která představí aktuální skladby z alba Čaroděj i hity Prasátko, Bezvadnej chlap nebo Marx Engels Beatles.

Koncert 100 let republiky není jedinou hudební akcí k výročí vzniku Československa. Už 30. září se v Obecním domě v Praze uskuteční koncert s názvem Příběh hudby - 100 let, kterého se za doprovodu orchestru zúčastní Dagmar Pecková, David Koller, Vojtěch Dyk, Aneta Langerová a Richard Müller. Na jeviště se při této příležitosti výjimečně vrátí Marta Kubišová, která loni v listopadu ukončila pěveckou kariéru.