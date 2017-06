Praha - Hudební klipy v současné době převzaly v popové hudbě úlohu bývalých vinylových singlů, kterými interpreti předznamenávali vydání desek nebo se snažili proniknout do rádií. Na rozšíření videoklipů mají zásluhu sociální média a především YouTube. Rozpočet na klip činí u těch nejdražších 200.000 až téměř milion korun, většina hudebníků se však musí spokojit se skromnějšími finančními prostředky. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

"Klipy jsou velmi důležité. Především v době, kdy funguje internet jako nikdy předtím a trochu přebíjí televizi i rádio. Myslím, že písnička se k posluchači dostane hlavně přes klip a YouTube a investice do takového klipu, který zaujme, je v dnešní době stěžejní," řekla ČTK Ewa Farna. Zpěvačka nedávno zveřejnila videoklip Bumerang, který je předzvěstí dokumentu oslavujícího její desetileté působení na hudební scéně.

"Kulturu klipů odstartovala na začátku osmdesátých let MTV a opulentní opusy Michaela Jacksona. V době krize hudebního průmyslu se spadlo do nezávislé filmové tvorby a dnes se především díky YouTube videoklip stal audiovizuálním singlem. Dřívější vinylové singly zastupují singly videoklipové, kterých se vyplatí udělat až pět na jednu desku," uvedl vedoucí skupiny Tichá dohoda Dan Šustr. Tichá dohoda v těchto dnech představuje nový klip Planeta opic, jehož hlavním hrdinou je Dan Přibáň. Známý cestovatel v režii Tomáše Krejčího zavítal na nehostinnou planetu, na níž lidem vládnou opice.

"Natáčení videoklipů mě strašně baví, protože každá kapela, písnička a klip je úplně jiná výzva, a ta práce není nikdy úplně stejná, takže v podstatě nikdy neomrzí," sdělil režisér Krejčí, který mimo jiné stojí za klipy Na konci duhy Janka Ledeckého nebo Slovenský klín od Chinaski.

Na YouTube se v poslední době objevily i další nové klipy. Barbora Poláková připomíná svůj úspěšný eponymní debut dalším videoklipem, v němž se mísí hned několik filmových technik. Vznikl k písni Krosna pod taktovkou mladého japonského režiséra Kosuke Sugimota.

Písničkář Pekař zveřejnil klip k novému singlu Vrcholky a pády. Za dva dny nasbíral bezmála 100.000 zhlédnutí. "Příběh klipu Vrcholky a pády se začal psát před pár lety, kdy se mi podařilo přemluvit k trvalé spolupráci mého kamaráda a kameramana v jedné osobě, Ondřeje Soukupa. Tak vznikla videa Tančím, Bohyně, Nikola, Za tebou, Letní, Dokud mám pro co dýchat a spousta dalších. Vrcholky a pády jsou průřezem všech těch příběhů a jakýmsi pokorným návratem na všechna místa, kde jsme kdy natáčeli," podotkl k novince Pekař.

Kapela Wohnout přizvala ke spolupráci trumpetistu Laca Decziho a dává o sobě vědět novým singlem Hudba léčí, ke kterému vznikl i videoklip. "Někdy v prosinci jsme dostali nápad na tohle spojení, vyšel z kusu písničky, do který se nám vloudila slova 'hudba léčí, když jí má v péči Laco Deczi'. Podařilo se nám dostat demo k Lacovi do USA a on zvednul hozenou rukavici," vysvětlil vznik spolupráce zpěvák Matěj Homola.

Oslavy pětadvaceti let fungování skupiny Kryštof startují vydáním nového singlu a videoklipu Šňůry. Ten se spolu s dalšími třemi novými písněmi objeví na chystaném kompilačním albu 25, která vyjde 23. června. "Je fajn vědět, že máme tolik skvělých přátel, co se nebojí udělat si ze sebe legraci," konstatovala ke klipu režisérka Karin Babinská.