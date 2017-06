Praha - Letošní sezona hudebních festivalů hned na začátku nabídne velké zahraniční hvězdy i oblíbené tuzemské interprety. K přibližně třem stovkám festivalů v ČR letos například přibudou Slunovrat v Sázavě u Benešova nebo Moravafest v Tvrdonicích u Břeclavi. Festivaly si již nevystačí jen s hudebními hvězdami, pořadatelé lákají také na doprovodný program a atraktivní prostředí se zázemím.

Jak velký je o letní hudební festivaly zájem, ale pořadatelé až na výjimky nesdělují. "Stejně jako v loňském roce počet návštěvníků oznamovat nebudeme," uvedla například ředitelka jednoho z nejoblíbenějších festivalů Colours Of Ostrava Zlata Holušová.

Po událostech v Manchesteru, kde útok po vystoupení zpěvačky Ariany Grandeové zabil 22 lidí a na německém festivalu Rock am Ring přerušeném v pátek kvůli teroristické hrozbě, musejí pořadatelé věnovat velkou pozornost bezpečnostním opatřením. Náklady na ně tvoří velkou část rozpočtů festivalů.

"Myslím, že je problém příliš velká medializace takových věcí. Chápu, že se napíše, když se něco takového stane. Ale když se potom čtrnáct dnů stále o té záležitosti mluví, tak mám trochu pocit, že se tomu, kdo něco špatného udělal, zbytečně dává najevo, že se mu to povedlo," řekl ČTK pořadatel sobotní akce Okoř se šťávou Michal Šenbauer.

Návštěvníci festivalů se jako každý rok mohou těšit na zahraniční hvězdy. Už 11. června na Letišti Letňany nabídne festival Aerodrome mimo jiné vystoupení Simple Plan a americké skupiny Linkin Park, která se do metropole vrátí po deseti letech. Metronome Festival Prague, který se odehraje 23. a 24. června na pražském Výstavišti, přiveze do Prahy Stinga a skupinu Kasabian.

Rock for People na královéhradeckém letišti od 4. do 6. července přivítá cenami Grammy ověnčenou gothic rockovou formaci Evanescence, elektro-taneční The Bloody Beetroots, indie popové Foster the People nebo dravé Moose Blood. Metalová legenda Running Wild, zpěvák americké skupiny Mötley Crüe Vince Neil a skupina Zakk Sabbath se stanou 13. až 16. července hlavními taháky vizovického festivalu Masters of Rock.

Mezi oznámenými hvězdami Colours of Ostrava, který se koná od 19. do 22. července, jsou Midnight Oil, Imagine Dragons, Norah Jones nebo alt-J. Britská kapela Status Quo a jejich tříakordové boogie bude jednou z hlavních atrakcí festivalu Benátská!, který se uskuteční od 27. do 30. července ve sportovním areálu v libereckém Vesci. Jeden z nejstarších českých festivalů zatím z dalších velkých hvězd oznámil slovenskou kapelu Team.

Festivaly nabídnou i známá jména z české hudební scény. Votvírák, největší český multižánrový hudební festival zaměřený převážně na rock, pop a hip hop v provedení českých a slovenských interpretů a hudebních seskupení, se bude konat od 16. do 18. června tradičně na letišti Boží Dar v Milovicích.

Samozřejmostí letních festivalů se stala stanová městečka i zvyšující se počet toalet, sprch či odpočinkových zón. "Připravili jsme doprovodný program tak, aby slušel městskému festivalu a návštěvník si mohl zapamatovat den plný zážitku," uvedla dramaturgyně festivalu Metronome Barbora Šubrtová. Na návštěvníky čekají například graffiti exhibice na téma Město předních českých i zahraničních umělců, animační dílna Aeroškoly a Bia Oko, kde si zájemci mohou natočit vlastní festivalovou pohlednici se Stingem a dalšími hvězdami nebo půjčovna koloběžek, které zkrátí cesty po areálu.