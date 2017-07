Karlovy Vary - S filmovou novinkou Wind River přijel do Karlových Varů americký herec Jeremy Renner. Na dnešní tiskové konferenci ocenil spolupráci s režisérem Taylorem Sheridanem i herečkou Elizabeth Olsenovou. Před novináři ale mluvil i o své rodině a důvodech, proč se rozhodl věnovat herectví. Herec, který v sobotu při slavnostním zakončení festivalu převezme Cenu prezidenta festivalu, je také hudebník. Hudbou by se ale podle svých slov živit nemohl.

"Hudba je čistá forma vyjádření pocitů. Ale nechtěl bych, aby to byla moje práce. Proto jsem se rozhodl pro divadlo, televizi a film. V herectví je obsažen i určitý aspekt lidské psychologie. Před kamerou rozvíjím různé stránky postav a sám se tak rozvíjím i jako člověk. Kdybych dělal hudbu, prostě bych jen zpíval, štvalo by mě, že musím cestovat," řekl Renner.

Hvězda akční série Avengers, filmu Captain America nebo dvou pokračování Mission Impossible se prý jako akční hrdina necítí. Prioritou je pro něj v současnosti čtyřletá dcera Ava. Proto neplánuje v nejbližší době natáčet ve vzdálenějších zemích. "To jsem dělal v jiném období svého života. Teď chci vodit svou dceru do školy. Snažím se proto vybírat si co nejvíc projektů v Severní Americe," řekl. Za důležité kritérium při výběru role považuje i dobrou spolupráci s režisérem. O plánech do budoucna ale Renner konkrétněji nehovořil. "Popravdě, příliš neplánuju. Snažím se žít přítomností," dodal.

V novince Wind River hraje Jeremy Renner stopaře Coryho Lamberta, který v zasněžené pusté krajině Wyomingu najde tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujme agentka FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas zcela nepřipravená na drsné podnebí, jež tam panuje. Stopaře Coryho si tak přizve na pomoc a společně se snaží zjistit, jak k záhadnému úmrtí došlo. Na filmovém festivalu v Cannes získal film cenu za režii v sekci Un Certain Regard.

Jeremy Renner pozdraví diváky v sobotu v 17 hodin na červeném koberci při příjezdu na záverečný večer festivalu. Začátek slavnostního zakončení je naplánován na 18:00.