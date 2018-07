V ústecké čtvrti Všebořice se koná technoparty. Na soukromý pronajatý pozemek do krajského města se přesunuli 27. července 2018 účastníci akce, kteří přijeli k obci Chuderov nedaleko Ústí. Původní místo je v chráněné krajinné oblasti, policisté proto účastníky vyzvali k odchodu. Nynější místo sousedí s obydlími, v popředí na snímku je střecha rodinného domu.

V ústecké čtvrti Všebořice se koná technoparty. Na soukromý pronajatý pozemek do krajského města se přesunuli 27. července 2018 účastníci akce, kteří přijeli k obci Chuderov nedaleko Ústí. Původní místo je v chráněné krajinné oblasti, policisté proto účastníky vyzvali k odchodu. Nynější místo sousedí s obydlími, v popředí na snímku je střecha rodinného domu. ČTK/Hájek Vojtěch

Ústí nad Labem - Odhadem kolem 3000 lidí je na technoparty, která se od pátku koná v ústecké čtvrti Všebořice. Akce na soukromém pozemku by měla trvat do pondělí. Navzdory slibům dnes po 22:00 hlasitá hudba nepřestala dunět.

"Pořadatel slíbil zjednat nápravu, nicméně do současné doby se tak nestalo, takže čekáme. Pokud hudbu nevypne, dopouští se přestupkového jednání. Budeme reagovat na danou situaci," řekla mluvčí policie Alena Bartošová. Jakým způsobem, nesdělila.

Technoparty své okolí ruší zejména hlasitou hudbou. Policie přes den žádný závažnější incident neřešila. "Zaznamenali jsme pouze majetkový delikt, a to v podobě krádeže mobilního telefonu a peněženky s doklady a platební kartou," uvedla Bartošová.

Akce se koná na soukromém pronajatém pozemku v krajském městě na dohled od všebořického sídliště. Místostarosta městského obvodu Centrum, kam Všebořice patří, Karel Karika zatím registruje jednu stížnost na hluk. Podle něj jako samospráva nemají možnosti situaci aktuálně řešit. "Od nás nešlo žádné povolení. Měli by dodržet noční dobu klidu," dodal. Dopoledne potvrdil, že mezi majitelem pozemku a organizátory akce panuje dohoda, že zvukové aparatury budou ve 22:00 vypnuty. To se ale nestalo.

Na místě bylo odpoledne podle fotoreportéra ČTK asi 15 míst s reproduktorovými stěnami. Soundsystémy byly přes den otočené od sídliště směrem na Krušné hory. Podle něj bylo přes den také ve vzduchu cítit, že účastníci akce kouří marihuanu, opilých lidí ale moc neviděl. "Na běžných festivalech to bývá horší," dodal.

Kromě státních policistů na akci dohlíží i městští strážníci. "Máme na starost veřejný pořádek okolo. V noci žádné stížnosti nebyly, uvidíme, co dnešek. Doufáme, že dodrží, co slíbili, že to v deset večer vypnou," uvedl dopoledne mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný.

Bez problémů zatím probíhá akce z pohledu záchranářů. "Máme zajištěný běžný provoz výjezdové základny Ústí nad Labem. Nemám zatím hlášenou žádnou zvláštní událost v souvislosti s technoparty," uvedl po 17:00 krajský mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.

Původně účastníci přijížděli od čtvrtka na louku u obce Chuderov nedaleko Ústí. Lokalita je ale v chráněné krajinné oblasti, proto je policie vyzvala k odchodu a účastníci se poté přemístili do Ústí. "Z pátečního odhadu 1000 účastníků se počty dnes navyšují příjezdem dalších osob," řekla Bartošová.

Na technoakci Falanx 2018 do 30. července zve na facebooku veřejná skupina C23CHTEKNO.

V Ústeckém kraji se konala technoparty například v roce 2015 u Červeného újezdu na Teplicku. Akce byla nahlášena jako soukromá a přijelo na ni zhruba 4000 lidí. Letos na přelomu dubna a května se na kraji Liberce konala technoparty Czarotek, té se zúčastnilo podle policie asi 7000 lidí.