Algarve (Portugalsko) - Přestože šlo pouze o zápas přípravného turnaje Atlantic Cup v Portugalsku, pro kapitána jabloneckých fotbalistů Tomáše Hübschmana měl úterní duel s Šachtarem Doněck velmi emotivní nádech. Jeho bývalý zaměstnavatel mu oficiálně poděkoval za deset let strávených v ukrajinském celku a kapitán Darijo Srna mu předal památeční dres s číslem 283, které značí počet odehraných utkání v klubu.

"Určitě to potěší. Měl jsem trošku smůlu v tom, že když jsem odcházel, už začaly na Ukrajině nepokoje. Mluvil jsem potom s prezidentem klubu, který říkal, že ho mrzí, že se se mnou nemohl nějak důstojněji rozloučit," řekl pro klubovou televizi Hübschman.

"Věřil ale, že přijde nějaký okamžik, kdy budou moci tohle učinit. Stalo se teď, Darijo Srna jako kapitán mi dal dres a vyjádřil nějakou úctu k tomu, co jsem v Šachtaru dokázal," doplnil Hübschman.

V Doněcku působil v letech 2004 až 2014 a dokázal s ním vyhrát Pohár UEFA, předchůdce nynější Evropské ligy. Setkání s bývalými spoluhráči a známými z klubu ho hodně potěšilo.

"Strávil jsem tam deset krásných let a pořád tam mám spoustu kamarádů, ať už hráčů, administrátorů nebo masérů. Bylo příjemné je zase vidět a mít možnost si s nimi popovídat. S některými po hodně dlouhé době," podotkl Hübschman.

Radost mu musel udělat i výsledek, Jablonec totiž s pravidelným účastníkem Ligy mistrů remizoval 2:2 a vyhrál následný penaltový rozstřel. "Určitě je to dobrý vstup do turnaje. Jak jsem se bavil s kluky, tak sem přijeli vyhrát, i jejich trenér to říkal. Určitě je to jeden z favoritů turnaje, takže pro nás na začátek dobrý výsledek," dodal pětatřicetiletý Hübschman.