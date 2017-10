Lucern (Švýcarsko) - Kapitán Roman Hubník po téměř dvou měsících nastoupil v základní sestavě Plzně, ale svůj návrat po zranění si neužil, protože Plzeň ve skupině Evropské ligy nečekaně podlehla outsiderovi Luganu 2:3. Podle zkušeného obránce Západočechům v Lucernu chyběla větší rychlost i kvalita v ofenzivě.

"Hráli jsme hrozně pomalu a jenom po šestnáctku. Zejména v prvním poločase jsme nedávali ani centr, byly tam jenom dvě menší příležitosti. V druhém poločase už se to zlepšilo a po těch centrech jsme dali dva góly. Škoda, že ten první poločas jsme odehráli tak, jak jsme to odehráli," řekl Hubník novinářům.

Poslední tým švýcarské ligy podle něj hrál s lídrem české nejvyšší soutěže chytře. "My jsme věděli, že Lugano sílu má, byli na nás dobře připraveni. Byl to zápas nahoru dolů. Soupeř bránil celý zápas z bloku a vyrážel do nebezpečných brejků. Takže hrozně těžké, ale škoda, že jsme nedali první gól. Mohli jsme hrát jako oni. Bohužel po našich chybách vstřelili tři góly," uvedl Hubník.

Plzeň zamotala situaci ve skupině G, kde má po třech zápasech společně s Luganem a Beer Ševou tři body. Bukurešťské FCSB třikrát zvítězilo a má na dosah postup. "Je to vyrovnané. Jsou tam tři mančafty, které mohou postoupit. Musíme doma Lugano porazit a uvidíme, jak to bude dál," konstatoval třiatřicetiletý stoper.

Po delší pauze se cítil dobře, ale byl také sebekritický. "První poločas to bylo lepší než druhý, v něm už síly trošku chyběly a byly tam nějaké nepřesnosti. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit, noha vydržela, ale mrzí mě že jsme tady nebodovali," řekl Hubník, který chyboval před vedoucím gólem Lugana v 63. minutě. "Vyčítám si to, byla tam chyba v rozehrávce a padl z toho gól. Brejků měli hodně a zrovna tenhle moment soupeř potrestal," dodal bývalý reprezentant.