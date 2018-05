Praha - Kapitán Plzně Roman Hubník i záložník Martin Zeman věří, že Viktoria zvládne sobotní šlágr na hřišti pražské Slavie a už v Edenu oslaví mistrovský titul. Podle obou fotbalistů Západočeši určitě nebudou hrát na remízu, která jim stačí k jistotě prvního místa v nejvyšší soutěži po 27. kole.

"Nikdo nečekal dvě kola zpátky, že na Slavii budeme při neprohře slavit titul. Máme obrovskou motivaci ukončit to rovnou tam, ale zápas bude hrozně těžký. Slavia bojuje pořád o nejvyšší příčky, bude vyprodaný stadion, ale já věřím, že to tam zvládneme," řekl Hubník pro web plzeňského klubu. "Samozřejmě bychom to chtěli ukončit co nejdřív. Na Slavii by to bylo takové specifické," doplnil Zeman.

Podle Hubníka by Viktorii mohla vyhovovat pozice druhé Slavie, která musí zvítězit, aby si udržela naději na obhajobu titulu. "Myslím, že ze začátku to určitě bude opatrné. Postupem času bude chtít Slavia vyhrát. Věřím, že to bude naše výhoda, potom z nějakého rychlého brejku nebo standardek třeba zápas zvládneme a dotáhneme do vítězného konce," uvažoval třiatřicetiletý stoper.

Odmítl, že si svěřenci Pavla Vrby do Prahy primárně pojedou pro nerozhodný výsledek. "Chceme vstřelit nějaké branky a případně tam i vyhrát. Ve finále nám stačí remíza, ale na to nikdy nemůžeme hrát. Kdo hraje na remízu, většinou na to doplatí," upozornil Hubník. "Určitě tam nepojedeme bránit remízu, každý zápas chceme vyhrát. Slavia bude muset, tomu přizpůsobíme hru, abychom z toho těžili," přidal Zeman.

Devětadvacetiletého záložníka těší, že na podzim suverénní plzeňský tým po nepovedeném vstupu do jara vyhrál poslední dva ligové zápasy s Brnem (3:1) a Karvinou (2:0) a je blízko titulu. "Když se nedaří, nálada není bůhvíjaká. Když se daří a náš cíl je kousek, tak je nálada dobrá. Všichni vědí o co jde, takže žádné zlehčení, ale koncentrace," konstatoval Zeman.