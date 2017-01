Chomutov - Hokejisté Litvínova zabrali po třech zápasech bez bodu a vyhráli ve 43. kole extraligy v severočeském derby na ledě Chomutova 2:1. Díky tomu se na šestém místě vzdálili sedmým Pirátům na rozdíl pěti bodů. Chomutov doma utrpěl ztrátu poprvé po čtyřech zápasech. Oba góly vítězů vstřelil chomutovský odchovanec Viktor Hübl.

"Poslední dobou jsme neměli moc výsledky, takže je dobře, že jsme uválčili takové těsné vítězství. Byla fantastická atmosféra, takže já jsem si to moc užil. Byl to souboj o šestku, teď máme rezervu pět bodů, takže můžeme být klidnější," pochvaloval si litvínovský brankář Michael Petrásek.

V úvodu utkání se do dobré pozice dostal Lauko, jenž ale nevyzrál na Petráska stejně jako o chvíli dříve Koblasa. V následné přesilovce domácích se puk vyslaný Humlem otřel o tyčku, ale skončil mimo. Poté, co Gula nepřekonal Laca, měl velkou šanci Koblasa, jenž trefil přesouvajícího se litvínovského brankáře.

Litvínov byl blízko vedení v 15. minutě, kdy Martin Hanzl nastřelil z levého kruhu tyčku. V závěru úvodní třetiny si Piráti zahráli ještě jednu přesilovku, která však zůstala nevyužita.

"Bylo to vyrovnané, ale nedali jsme góly a nevyužili přesilovky. Nebyli jsme schopni si v nich připravit nějakou gólovou šanci a Litvínov hrál oslabení dobře. Dneska to nějak nebylo ono, nepodali jsme takový výkon, abychom mohli Litvínov porazit," uvedl útočník Vladimír Růžička mladší.

Gólové konto utkání otevřel Hübl, jenž i přes faul prostřelil chomutovského brankáře. V další šanci mohl náskok zvýšit Pavelka, ale z levého kruhu neuspěl.

Naopak domácí byli úspěšnější. Nejprve ještě útočník Růžička vyprášil Petráskovy betony, ale poté už Rutta vyrovnal z předbrankového prostoru. V polovině utkání měla Verva první možnost přesilové hry, ve které měli šance Gerhát a Trávníček.

V úvodu třetího dějství hrál Litvínov 15 vteřin v pěti proti třem, ale skóre se neměnilo. Ve 47. minutě měl Petrásek štěstí, že Valachova tečována střela skončila v jeho výstroji. O chvíli později se Hübl natlačil před bránu a prostřelil Laca mezi betony.

Zvýšit vedení se Litvínovským nepodařilo v přesilovce, ale málem to dokázali v oslabení. Možnost dovršit hattrick měl Hübl, ale přestřelil. Poté ujel Račuk, jehož ale vychytal téměř bezchybný Petrásek. Poslední minutu duelu to zkoušeli Piráti bez brankáře v šesti proti čtyřem, to však Litvínovští přečkali a vyhráli třetí ze čtyř vzájemných zápasů v sezoně.

"Na každý tým přijde v průběhu sezony krize. Je důležité nezačít panikařit, makat dál a věřit, že se to zase otočí. Věřím, že jsme to dneska zlomili a budeme zase hrát dobře," dodal Petrásek.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Martínek (Chomutov): "Bylo to bojovné a vyrovnané utkání. Škoda první třetiny, ve které jsme nevyužili dvě tutové šance. Potom jsme jednu branku inkasovali, na kterou jsme sice dokázali odpovědět, ale nakonec rozhodl jeden šťastný gól ve třetí třetině. Výborně zachytal gólman hostů. Na jeden gól se dá vyhrát, ale dneska to bohužel nevyšlo."

Radim Rulík (Litvínov): "Jsme strašně rádi, že se nám podařilo prolomit nepříjemnou sérii tří porážek. Nebylo to vůbec jednoduché utkání, bylo hodně vyrovnané. Měli jsme o trochu více štěstí a výborně chytajícího gólmana, protože vychytal i samostatný nájezd před koncem hrací doby a oslabení plus power play. Chomutov nehrál vůbec špatně, šance měl, ale my jsme to ubránili."

Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Rutta (Sklenář, Kämpf) - 21. V. Hübl (Lukeš, Kubát), 49. V. Hübl (Kubát). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Brejcha, Kokrment. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5250 (vyprodáno).

Sestavy:

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Rutta, Kudělka, Valach, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Tomica, od 41. navíc Skinner - Račuk, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, D. Kaše, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Litvínov: Petrásek - Gula, Kubát, K. Pilař, T. Pavelka, F. Pavlík, Z. Sklenička - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Válek, Trávníček - Martynek, K. Reichel, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.