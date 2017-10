Litvínov (Mostecko) - Až v 17. kole se premiérového gólu v sezoně dočkal útočník Litvínova Viktor Hübl. První trefa elitního střelce Vervy však byla hodně cenná. Devětatřicetiletý hráč v čase 59:03 rozhodl o výhře Litvínova nad Spartou 4:3 a domácí tak po šesti týdnech naplno bodovali. Předtím se jim to podařilo ve 3. kole 12. září.

"Za brankou mi to Franta Lukeš dával na první tyčku, poté se to odrazilo před branku, jejich hráč o mně asi nevěděl, nadzvedl jsem mu hokejku a zametl jsem to do branky," popsal Hübl svoji trefu, z které měl velkou radost.

Na jeho gestech bylo vidět, jak je rád, že se konečně dočkal gólu. "Na začátku sezony jsem asi takovou krizi ještě neměl. V průběhu sezony se mi už ale určitě stalo, že jsem třeba deset kol nedal branku. Bylo to dlouhé čekání, doufám, že se to nyní spustí a nějaké branky už dám. Jsem rád, že ta první branka byla takto důležitá a zajistila nám vítězství," uvedl Hübl.

Centr první litvínovské formace v aktuální sezoně odehrál jen deset zápasů, sedm jich kvůli zranění musel vynechat. Pauza mu ale pomohla a po jeho návratu do sestavy Verva vždy bodovala. "Na začátku sezony jsem se trápil, ale deka ležela na celém týmu. Možná i tím, že jsem si odpočinul, potrénoval a vypadl z toho kolotoče, tak mi to asi pomohlo. Po třech týdnech jsem už byl natěšený na zápas. Doufám, že se to bude už jen zlepšovat," řekl rodák z Chomutova.

Dalším klíčovým faktorem litvínovského úspěchu je, že trenéři dali opět dohromady trio Jánský - Hübl - Lukeš. Elitní útok měl významný podíl na historickém úspěchu v podobě mistrovského titulu v roce 2015. "V úvodu soutěže to od nás nebylo ono, teď jsme do toho s Jánským vlétli oba po zranění a šlape nám to, tak to snad půjde i nadále. Musíme pokračovat a vydržet v naší hře, která nás nyní zdobí. Už dáváme i branky," usmál se Hübl.

Litvínov nyní sice pětkrát za sebou bodoval, z čehož čtyřikrát vyhrál. I nadále jsou ale poslední. "Snad se už posuneme tabulkou nahoru. Musíme sbírat co nejvíce bodů a nekoukat doleva doprava. Musíme se soustředit na naše výkony, jedině tak můžeme být úspěšní," dodal Hübl.