Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Horská služba v Krkonoších dnes nedoporučuje kvůli závějím a silnému větru hřebenové túry. V nejvyšších partiích hor napadlo v noci na dnešek zhruba 25 centimetrů sněhu, zjistila ČTK z informací záchranářů. V Jeseníkách platí druhý lavinový stupeň, napadlo až 20 centimetrů nového sněhu. Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno kabinovou lanovku na Ještědu v Liberci.

HS v Krkonoších nedoporučuje hřebenové túry

Horská služba v Krkonoších dnes nedoporučuje kvůli závějím a silnému větru hřebenové túry. V nejvyšších partiích hor napadlo v noci na dnešek zhruba 25 centimetrů sněhu, zjistila ČTK z informací záchranářů. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes varovala před rizikem pádu větví a stromů.

Horská služba upozorňuje, že na hřebenech je kvůli silné mlze a větrem zvířenému sněhu špatná viditelnost. V lavinových katastrech platí od středy třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice.

Například na Luční boudě, která stojí v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem, bylo dnes v 7:00 minus 12 stupňů Celsia, dohlednost se kvůli mlze pohybovala od 200 do 500 metrů, foukal nárazový vítr a stále sněžilo. Podle horské služby tam napadlo 25 centimetrů čerstvého prachového sněhu, celkem je u Luční boudy 65 centimetrů sněhu.

Podle Správy KRNAP kombinace velkého množství sněhu a silný vítr znamenají nebezpečí pádu větví či stromů, a lidé by proto měli být při pohybu v horách opatrní. "Naši lesníci jsou v terénu a případné polomy na cestách se snaží operativně odstraňovat," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

V Jeseníkách platí druhý lavinový stupeň, kvůli novému sněhu

Horská služba dnes vyhlásila v Jeseníkách druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Od pondělí na horách nepřetržitě sněží, napadlo až 20 centimetrů nového sněhu. Sněžení přitom provází silný vítr, na východních svazích tak přibylo až dvojnásobné množství sněhu, který je uložený na ledové krustě. Horští záchranáři nevylučují, že se lavinový stupeň v příštích dnech může zvýšit. Třetí stupeň již platí v Krkonoších. V Jeseníkách horští záchranáři nedoporučují návštěvníkům vzhledem k počasí hřebenové túry.

"Od pondělí na horách nepřetržitě sněží, napadlo 15 až 20 centimetrů sněhu. Za silného větru se sníh ukládá na východních svazích, což je Velký a Malý Kotel, kde přibylo až 40 centimetrů převátého sněhu. Tento sníh je uložen na ledové krustě, je tak velká pravděpodobnost, že při velkém zatížení by sněhová vrstva mohla na tomto ledu sklouznout," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek. Podle předpovědi má na horách i nadále sněžit, pokud bude trend počasí přetrvávat, nevylučují záchranáři ani vyhlášení třetího lavinového stupně.

Horští záchranáři zároveň návštěvníky odrazují od hřebenových túr, na hřebenech už druhý den silně fouká a panuje mlha. Ve středu večer tam zachraňovali tři mladíky ze silně zasněženého terénu na Sedýlku pod Vřesovou studánkou. Mladíci vyrazili ze Šeráku na Červenohorské sedlo, byli vysílení, naštěstí si pomoc přivolali mobilním telefonem.

"Museli jsme k nim dojet na lyžích a teprve tam jsme zjistili, že se vydali do terénu zcela bez jakéhokoliv vybavení. Nejen, že neměli lyže, ale vyšli si na hřebeny jen tak v džínách a obyčejných botách," informoval ČTK jeden ze zasahujících záchranářů David Spiler. Vyčerpané a mírně podchlazené mladíky poté záchranáři odvezli do místa jejich ubytování.

První stupeň lavinového nebezpečí vyhlásila jesenická horská služba na konci loňského roku, druhý stupeň z pětibodové škály je dosud nejvyšší během této zimní sezony. V minulých letech jesenická horská služba vyhlašovala během sezony i několikrát třetí stupeň lavinového nebezpečí, naposledy předloni na začátku dubna, kdy napadlo během několika dní až 30 centimetrů nového sněhu. Čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí, tedy druhý nejvyšší, je v Jeseníkách ojedinělý. Vyhlášen byl podle informací ČTK naposledy v únoru před pěti lety.

Druhý lavinový stupeň znamená mírné nebezpečí. V Jeseníkách se laviny vyskytují v lavinových katastrech ležících mimo turistické trasy, jde o oblast Velkého Kotle, Červené hory a Kralického Sněžníku, leží na nich celkem šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah.

Silný nárazový vítr zastavil lanovku na Ještěd

Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno kabinovou lanovku na Ještědu v Liberci. Jakou rychlostí fouká, provozovatelé nevědí, větroměr na střeše stanice zamrzl a bylo by nebezpečné jít ho očistit. "Nahoře nebylo ráno možné pomalu otevřít dveře od auta," řekl dnes ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Mimo provoz je kvůli silnému větru také sedačková lanovka na Lysou horu v lyžařském středisku v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku.

Na Ještědu fouká dnes podle Štěpána silný boční vítr, který kabiny na lanech rozhoupává. Nápory jsou tak silné, že dnes kabina vůbec nevyjela. "Báli jsme se," uvedl přednosta. Při bočním větru je podle něj možné jezdit do rychlosti nárazu 58 kilometrů v hodině, a to vítr rozhodně výrazně překročil.

Kvůli větru stála lanovka naposledy 28. prosince, kdy tam jeho rychlost přesahovala 72 kilometrů v hodině. Mimo provoz byla lanovka několik dní i v říjnu a v listopadu. Nejsilnější poryvy větru tam loni naměřili v únoru, kdy rychlost v nárazech přesáhla 130 kilometrů za hodinu. Běžně stojí kvůli větru lanovka zhruba dvakrát třikrát za rok, loni byla mimo provoz více než 14 dní. Přesto vyvezla na vrchol rekordních 300.000 lidí.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let. Loňský počet přepravených cestujících byl nejvyšší za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována. Trať je dlouhá 1188 metrů a v nejvyšším bodě se lanovka dostává 30 metrů nad zem.