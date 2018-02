Irbíl (Irák) - Kurdské bezpečnostní složky na severu Iráku loni zřejmě zabily více než sto příslušníků Islámského státu (IS), které držely jako válečné zajatce. Nasvědčují tomu hromadné hroby objevené v regionu. S odkazem na sdělení organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) o tom informovala agentura DPA.

HRW přičítá odpovědnost za hromadné mimosoudní popravy zajatců kurdským policejním silám Asájiš. Podle organizace byli mezi válečnými vězni cizinci i Iráčané. Zadrženi byli u vesnice Sáhil al-Malíha ležící 70 kilometrů severozápadně od Mosulu a následně převezeni do věznice ve vesnici Šilgia. Část z nich byla podle HRW zabita a pohřbena v hromadných hrobech v záplavové lokalitě nedaleko mosulské přehrady. Podle místních svědků příslušníci sil Asájiš během jednoho dne loni v létě zastřelili asi 150 zajatců.

Kurdská autonomie tvrzení HRW odmítá a uvedla, že nešlo o zajatce, ale o vysídlené osoby, které nebyly zabity, ale byly převezeny do uprchlických táborů. HRW proto vyzvala kurdské úřady a iráckou vládu, aby se případem začaly okamžitě zabývat a před každoročními dešti do oblasti vyslaly forenzní experty.

Tvrzení HRW se opírá o analýzu fotografií, včetně satelitních snímků a videa, na kterém je hromadný hrob, zřejmě vyhloubený buldozerem někdy mezi 5. červencem a 3. zářím loňského roku. Lidskoprávní organizace rovněž odkazuje na výpovědi obyvatel okolních vesnic, včetně policisty v důchodu, kterému se příslušníci sil Asájiš údajně k mimosoudním popravám přiznali.

"Důkazy nasvědčují tomu, že bezpečnostní složky Asájiš vykonávaly hromadné popravy zadržených údajných členů IS," uvedla Lamá Fakíhová z HRW s tím, že kurdská policejní skupina takto připravila o život desítky, možná stovky lidí.

Kurdští pešmergové spolu s iráckou armádou podporovanou USA loni pomohli dobýt z rukou IS Mosul, který radikálové v roce 2014 označili za hlavní město svého chalífátu v Iráku. Loni v prosinci irácká vláda oznámila, že IS byl na území Iráku poražen, zbylí členové skupiny se nicméně stáhli do ústraní a nadále v zemi páchají krvavé teroristické útoky.