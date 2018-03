Plzeň - V nastavení druhého poločasu zneškodnil pokutový kop kanonýra Sportingu Lisabon Base Dosta a předvedl několik dalších důležitých zákroků, kterými dlouho držel naděje fotbalistů Viktorie Plzeň na historický postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Přesto brankář Aleš Hruška po prohře neskrýval zklamání, že po výhře 2:1 po prodloužení Západočeši kvůli porážce 0:2 v úvodním utkání v Lisabonu končí.

"Ve mně osobně převládá zklamání. Myslím si, že postup se dal uhrát," řekl dvaatřicetiletý gólman. Spíše než rozhodující trefa Rodriga Battaglii ze 105. minuty odvetného zápasu jej ale mrzel nepříliš vydařený duel na hřišti Sportingu. "Mrzí nás spíš první gól, který jsme dostali tam. Tohle bylo dobře kopnuté, dobře naběhlé, dobře trefené. Když je to dobře udělané, hrozně špatně se to brání," uvedl bývalý brankář Příbrami.

Hruška dnes musel zasáhnout například proti šancím Bruna Fernandese nebo Gelsona Martinse, kritický moment ale přišel na konci základní hrací doby. Rozhodčí Stieler nařídil pokutový kop po Dostově nafilmovaném pádu. Strážce plzeňské branky však pokus nizozemského kanonýra zneškodnil.

"Před penaltou jsem byl trochu rozzlobený, z mého pohledu nebyla. Riskl jsem stranu do kříže, takže mě to trefilo. Gólman se koncentrovat v takovém momentu nemusí, musí něco zkusit a spíš útočník se musí soustředit. Nepřemýšlel jsem nad tím, zda ji chytím, nebo ne," poznamenal Hruška.

Přestože Viktoria ani na třetí pokus neprošla přes brány osmifinále Evropské ligy, plzeňský gólman si pohárové zápasy pochvaloval. V lize totiž dostává přednost Matúš Kozáčik. "Už před týdnem to bylo zajímavé, v Bukurešti také. Zápasy v Evropské lize jsou o něčem jiném a já si užíval všechny. Doufám, že jsme dělali radost fanouškům," poznamenal. Plzeň vyhrála v soutěži všech šest utkání před vlastními příznivci.

Na otázku, zda prožívá nejúspěšnější období v kariéře, ale konkrétní odpověď neměl. "Nějaké sezony snad ještě odehraju, takže jestli to je životní sezona, se mi hodnotit nechce. Není špatná," řekl s úsměvem Hruška, jenž si po zápase vyměnil dres se svým protějškem Ruiem Patríciem.

Mistr české ligy nebude mít v přespříští sezoně jistou účast v základní skupině Ligy mistrů. Plzeň totiž potřebovala uhrát v EL o dvě výhry více než Salcburk, se kterým na dálku bojovala o jedenáctou příčku v koeficientu UEFA. To se jí však nepovedlo a rakouský mistr navíc postoupil do čtvrtfinále přes Dortmund. "Bohužel to bude zase těžší, než postupovat přímo. Určitě to člověk sleduje. Věděli jsme o tom a víme, jak to dopadlo," litoval Hruška.