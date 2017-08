Larnaka - Původně přicházel jen jako náhrada za zraněnou jedničku Matúše Kozáčika, trenér Pavel Vrba však nakonec dal Aleši Hruškovi šanci i v klíčovém utkání podzimu a zkušený gólman vychytal fotbalistům Plzně postup přes AEK Larnaka do základní skupiny Evropské ligy. Potěšilo ho, že týmu pomohl, ale chválu odmítal.

"Pomohl jsem k postupu, ale jestli to byl takový nebo makový výkon, to bych nechtěl hodnotit. Fotbal je týmová hra. Jednou jsem to já, podruhé někdo jiný. Abych se plácal po zádech, to mi nepřijde vhodné. Přišel jsem do Plzně, abych pomohl. Jsem rád, že to vyšlo v tomhle zápase," řekl Hruška po utkání novinářům.

Plzeň doma vyhrála 3:1, ale v odvetě na Kypru byla po celé utkání pod velkým tlakem a právě zákroky odchovance Sparty zabránily tomu, aby Larnaka skórovala a ucítila šanci na postup.

"Nejhorší situace byla ta ofsajdová ve druhé půli, kdy to propadlo a trefilo mě to do ruky. Ale ve finále to šance nebyla, protože se mával ofsajd," řekl Hruška, kterého v 80. minutě po dalekonosné ráně Hectora Hevela zachránila tyč. "Tomu se na fotbale tleská. Asi by mi nic jiného taky nezbylo než zatleskat," dodal.

"Prezentovat jsme se určitě chtěli trochu jinak, ale hlavní cíl byl postup. To jsme splnili, zaobírat se tím, jestli to bylo tak nebo tak, to nemá cenu," reagoval na nevydařený výkon hostů.

Sám však byl nejlepším hráčem na hřišti a potvrdil tak velmi dobrou formu po přestupu z Příbrami. V pěti zápasech za Viktorii zatím inkasoval jediný gól.

"Já už jsem se cítil dobře delší dobu. Navíc mi sednul i předzápasový trénink. Když vás pak trefí první šance, člověku se chytá lépe," prohlásil jednatřicetiletý gólman.

Na rozdíl od spoluhráčů v poli neměl ani problém s vedrem na Kypru. "Z mé pozice mám radši teplo než zimu. Moc toho neoběhám, pro mě to bylo lepší, než kdyby bylo minus deset," konstatoval.

Ve druhém poločase na něj z kotle domácích fanoušci za brankou přiletělo vedle nadávek i několik předmětů. "Nějaký zapalovač, nějaký kamínek. S tím se počítá, bez toho by to asi bylo takové divné," dodal.