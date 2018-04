Brno - Hokejisté Komety Brno se budou v nedělním pátém finále hokejové extraligy v Třinci snažit navázat na hru z předchozího duelu. Ta byla podle dvaatřicetiletého útočníka Jana Hrušky postavena na týmové bojovnosti a zkušenostech a vedla k vítězství 5:2. Obhájci titulu vedou po dvou utkáních v Třinci a dvou v Brně 3:1 na zápasy a v neděli už mohou podruhé za sebou slavit zisk titulu.

"Do Třince pojedeme s tím, co jsme hráli v posledním utkání. Když to nevyjde, tak máme další zápas, ve kterém budeme hrát zase stejně. Musíme to ubojovat," řekl Hruška, se třemi brankami a třemi asistencemi šestý nejproduktivnější hráč Komety v play off.

Připadalo mu, že soupeř ve čtvrtek po předchozí prohře 2:3 trochu bojoval s únavou, možná i psychickou. Hruška uznal, že ve středu byli Oceláři lepší. "Potkalo je to nejhorší, co se jim mohlo stát. Ve třetím zápase byl jejich výkon určitě lepší než náš. Ale my jsme měli bod. Do jejich hlav nevidím, ale nechtěl bych být na jejich místě. My jsme měli ve čtvrtém utkání více sil a lépe s nimi hospodařili," poznamenal Hruška.

Nebylo to poprvé, kdy byl soupeř hokejově lepší a zápas vyhrála Kometa. "Takže nechci mluvit o štěstí. Jsme rádi, že se to tak děje. Něco v našem týmu samozřejmě je. Umíme se možná semknout. Když je potřeba, tak se někdo utrhne a dá gól. Všichni jsme za to rádi. Teď potřebujeme, aby se to stalo ještě jednou," uvedl brněnský útočník. Současnou sílu Komety přitom spatřuje i v tom, že je v týmu hodně hokejistů, kteří odvedou výbornou defenzivní práci a moc se o nich nemluví. "To dělá tým silný, protože přesně tyto hráče v kádru máme," dodal.

V posledním zápase ztratili Brňané kvůli zranění křídlo první útočné řady Radima Zohornu. Místo něj do Hruškovy formace zaskočil starší bratr Hynek Zohorna. Přeskládání útoků se přitom na hře Brňanů neodrazilo.

"Martin Erat řekl, že hraje se Zohornou. A je mu jedno s jakým. Myslím si, že tato změna nebyla žádným velkým problémem. A mně je taky jedno, jestli vedle nás hraje Zohorna levák, nebo pravák. Všechny pětky hrají to stejné. Když se vymění levé křídlo za levé, tak to není problém. Může to být složitější, když zaskakuje střední útočník na jiném místě. Ale to se zatím nestalo," konstatoval Hruška.